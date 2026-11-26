نظمت مديرية الزراعة بالأقصر ندوة إرشادية متخصصة حول محصول القمح، بهدف رفع كفاءة المزارعين في التعامل مع المحصول خلال مختلف مراحل نموه، وتعزيز جهود حماية المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاجية، وذلك تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفقا لتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر.

وتأتي الندوة تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وبمتابعة الدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أحمد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة ووقاية النباتات، ضمن خطة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لنقل التوصيات الفنية للمزارعين وتعزيز سبل الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية.

وشارك في الندوة الدكتور جابر محمد الكلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، والدكتور طه كمال أحمد مدير عام منطقة جنوب الصعيد لمكافحة الآفات، والدكتور عبد الرحيم أحمد جاد الباحث بقسم الحشائش بمركز بحوث المطاعنة، والمهندس عبد العظيم مرسي أحمد مدير إدارة المكافحة بالمديرية، والمهندس علي محمد مرعزي مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والمهندس أحمد حسن أحمد بإدارة المكافحة بمديرية الزراعة، والمهندس محمد فواز محمد رئيس قسم المكافحة بالقرنة.

وتناول اللقاء أهم التوصيات الفنية الخاصة بزراعة القمح، بداية من تجهيز الأرض واختيار التقاوي المعتمدة والالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة، مرورا بأساليب الري والتسميد السليم، وصولا إلى طرق التعامل مع الحشائش التي تمثل منافسا رئيسيا للمحصول وتؤثر على معدلات إنتاجيته، مع التأكيد على أهمية الجمع بين إجراءات الوقاية والمكافحة وفقا للتوصيات الفنية وفي التوقيتات المناسبة.

كما استعرض الخبراء أبرز الأمراض والآفات التي قد تصيب محصول القمح، وضرورة إجراء الفحص الدوري للمحاصيل والاكتشاف المبكر للإصابات، وتطبيق منظومة المكافحة المتكاملة بما يسهم في الحفاظ على المحصول وتقليل الأعباء على المزارعين، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.