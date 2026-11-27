شهد الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انكماشاً بنسبة 0.2% بين شهري يوليو وسبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، عندما شهد الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي ركوداً، وذلك وفقاً للقراءة الثانية للبيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee).

وبناء عليه، قام المعهد الإحصائي الفرنسي بمراجعة تقديره الأول لبيانات النشاط بالخفض، والذي كان قد توقع في 30 أكتوبر بنسبة -0.1%.

ركود تقني

كانت فرنسا بالفعل على وشك الدخول في ركود تقني هذا العام، والذي يتضمن ربعين متتاليين من انخفاض النشاط، بعد أن شهدت انكماشًا بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي بين يناير ومارس، تلاه ركود في النشاط بين أبريل ويونيو.

وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، تسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف ونما بمقدار ثلاثة أعشار، مقارنة بنسبة 0.2% في الربع السابق؛ على الرغم من انخفاض تكوين رأس المال الثابت الإجمالي مرة أخرى في هذا الربع، بانخفاض قدره 0.9% عن انخفاض نصف نقطة مئوية في الأشهر الثلاثة السابقة.

في غضون ذلك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 0.3%، بوتيرة أبطأ قليلاً من نمو الربع السابق الذي بلغ 0.4%. وبشكل عام، ظل الطلب المحلي النهائي، باستثناء المخزونات، مستقراً ولم يُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا الربع.

كما انخفضت الصادرات بشكل حاد في هذا الربع، حيث تراجعت بنسبة 1.6% بعد أن زادت بنسبة 2.9% في الأشهر الثلاثة السابقة، في حين زادت الواردات بنسبة 0.1%، مقارنة بنسبة 1% في الربع الثاني، لذلك كانت مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبية.

يؤكد ضعف الاقتصاد الفرنسي النذر السيئة لبيانات مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيم أداء شركات البلاد، حيث تدهور مؤشرها المركب لشهر نوفمبر إلى 46.2 نقطة، مقارنة بـ 46.6 في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر، مما يعني احتمالًا أكبر "لدخول فرنسا في ركود فني في الربع الرابع"، كما أشار جو هايز، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس.

من جهة أخرى، أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في فرنسا بلغ 2.9% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يعني انخفاضًا بمقدار خمسة أعشار مقارنة بالرقم المسجل في أكتوبر.

وتعكس بيانات التضخم للشهر قبل الأخير من العام الزيادة السنوية بنسبة 19.2% في سعر الطاقة، مقارنة بنسبة 24.1% في الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 9.4% بدلاً من 8% في أكتوبر.

وفي حالة مؤشر أسعار المستهلك المنسق، الذي يستخدمه يوروستات في إحصاءاته، تعكس القراءة الأولية لشهر نوفمبر ارتفاعًا إلى 3.2% على أساس سنوي من 3.7% في أكتوبر.