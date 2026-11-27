دعت الحكومة الإندونيسية، جميع الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن إلى وقف القتال والعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي لمعالجة الأزمة الإنسانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية فهد نبيل مولاشيلا - في مؤتمر صحفي - إنه "لا يمكن حل النزاع من خلال نهج عسكري، يجب على جميع الأطراف إعطاء الأولوية لخفض التصعيد والمشاركة بشكل بناء في جهود السلام".

وأعرب مولاشيلا عن قلق إندونيسيا إزاء تصاعد النزاع في اليمن، والذي يتجلى في هجمات عابرة للحدود تستهدف المملكة العربية السعودية وتكثيف العمليات العسكرية داخل اليمن، مشيرا إلى أن تصاعد الهجمات أسفر عن تداعيات خطيرة على المدنيين والبنية التحتية في كلا البلدين.. مؤكدا أن بلاده تدين كافة أشكال الهجمات ضد المدنيين في أي مكان.

كما أعرب المتحدث الإندونيسي عن قلق بلاده إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية وتعطل وصول المساعدات الضرورية نتيجة للنزاع في اليمن، وحث جميع أطراف النزاع على ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد والامتثال الكامل للقانون الدولي.

وأكد مولاشيلا أنه يتعين على جميع الأطراف إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية إلى المناطق المحتاجة.

وأشار إلى دعم إندونيسيا لجهود الوساطة التي يبذلها الشركاء الإقليميون ومبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز حل شامل للنزاع يكون بقيادة الشعب اليمني نفسه.. وقال "تؤكد إندونيسيا مجددا أهمية احترام سيادة اليمن وسلامة أراضيه، وكذلك سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى في المنطقة".