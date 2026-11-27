في ظل التوسع في المعاملات التجارية والخدمات الرقمية، أصبحت بيانات المستهلك من المعلومات التي تستوجب حماية قانونية خاصة، لمنع استغلالها أو تداولها دون سند قانوني.

و وضع القانون ضوابط واضحة للتعامل مع بيانات المستهلك، سواء من حيث جمعها أو استخدامها أو الإفصاح عنها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما يضمن حماية الخصوصية وصون حقوق المواطنين من أي انتهاكات.

عقوبة الافصاح عن بيانات المستهلكين

نصت المادة 29 من القانون، على أن يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.

و في جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.