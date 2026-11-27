اضطرت وزارة العمل والمعاشات البريطانية إلى تعليق بعض خدماتها الإلكترونية، بعد تعرض أنظمتها لهجوم سيبراني، في إجراء احترازي لحماية البيانات وضمان سلامة الأنظمة.

تعليق احترازي للأنظمة

وقالت الوزارة إنها أوقفت بعض أنظمتها عن العمل كإجراء احترازي، بعد رصد حادث سيبراني أثر على أنظمتها.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني: "أوقفنا بعض خدمات وزارة العمل والمعاشات الإلكترونية كإجراء احترازي بعد أن رصدنا حادثًا سيبرانيًا أثر على أنظمتنا".

تعاون مع مراكز الأمن السيبراني

وأضاف البيان: "نعمل عن كثب مع المركز الوطني للأمن السيبراني ومركز تنسيق الأمن السيبراني الحكومي للتحقيق في الحادث، وإعادة الخدمات إلى العمل في أسرع وقت ممكن، وتقليل أي تعطيل".

مدفوعات المعاشات والمزايا لن تتأثر

وأكدت الوزارة أن مدفوعات المعاشات والمزايا لن تتأثر بالتعطيل، وأضافت: "إذا كانت الخدمة الإلكترونية التي تحتاجها غير متاحة، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا".

وحذرت الوزارة المواطنين قائلة: "كما هو الحال دائمًا، لن نراسلكم أبدًا لطلب تفاصيل مصرفية أو مطالبتكم بالنقر على روابط".