فى اجتماعه الشهرى برئاسة دكتور محمد سامي عبدالصادق:

وتعزيز دور الجامعة في تنفيذ التوجهات الوطنية فى مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.

رئيس الجامعة يوجه باستمرار عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بالجامعة لمشروعTIER 1وتحديد أولويات التطوير وفقا لاحتياجات الجامعة ومتطلبات التنافسية الدولية.

د.محمد سامي عبدالصادق يشدد على وضع خطط زمنية واضحة للتنفيذ وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والكليات لتوحيد الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز تعزيزا لمكانة جامعة القاهرة إقليميا ودوليا.

المجلس يستعرض تقريرا مفصلا حول منصة أثر للمشاركة المجتمعية والتحديات التى تواجه الطلاب في التسجيل وتفعيل الحسابات ويوافق على انضمام وزارة الصحة والسكان إلى المنصة كشريك مؤسسي وتحديد آليات العمل المشترك والمجالات ذات الأولوية فى الحملات التوعوية والقوافل الطبية.

إنشاء ناد لشباب الباحثين والمبتكرين لتوفير فرص التواصل وتبادل الخبرات وتنمية المهارات البحثية والإبتكارية ودعم تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للتطبيق

مجلس الجامعة يوافق على تخصيص مليار جنيه لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني وتخصيص 150فدانا بمدينة 6أكتوبر جنوب طريق الواحات لإقامة مشروع قصر عينى جديد امتدادا للقصر القديم، وتشكيل لجنة متخصصة لإعداد التصور العام والدراسات الفنية والمالية اللازمة لاتمام المشروع والإعلان عنه تزامنا مع الاحتفال بالمئوية الثانية لقصر العينى.

إقرار تعديلات لائحة الدراسة المجمعة للدبلومات المهنية بالدراسات العليا بطب الأسنان وعدد من مذكرات التفاهم بين كليات الجامعة وجامعات ومؤسسات بحثية عالمية فى المجر وألمانيا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية.



عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم الخدمات الطلابية، وتعزيز دور الجامعة في تنفيذ التوجهات الوطنية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن مجلس جامعة القاهرة الزيارة الرسمية التي قامت بها فخامة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إلى الجامعة، وإلقاءها محاضرة بعنوان "المخاطر الحالية والمستقبلية"، وإجراءها حوارًا تفاعليًا مع الطلاب حول عدد من القضايا الدولية المعاصرة، مؤكدًا أن الزيارة عكست الدور التاريخي للجامعة باعتبارها منبرًا للحوار الحضاري وتبادل الرؤى والأفكار بين الثقافات والشعوب، وأبرزت أهمية تعزيز قيم السلام والعدالة واحترام القانون الدولي والتعاون المشترك، كما أشاد المجلس بالأصداء الإعلامية الدولية الواسعة التي حظيت بها الزيارة، مثمنًا جهود قطاعات الجامعة والقائمين على تنظيمها وإخراجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الجامعة وتاريخها العريق.

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال الاجتماع، باستمرار انعقاد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمشروع (TIER 1) للتحول الرقمي، لمتابعة الخطة التنفيذية للمشروع، وتحديد أولويات التطوير وفقًا لاحتياجات الجامعة ومتطلبات التنافسية الدولية، مع وضع خطط زمنية واضحة للتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والكليات، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يعزز مكانة جامعة القاهرة إقليميًا ودوليًا.

و استعرض المجلس، تقرير موقف منصة "أثر" للمشاركة المجتمعية لطلاب الجامعة، وما حققته من نتائج في ضوء الأنشطة الطلابية المسجلة والمنشورة، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين على المنصة 8,583 طالبًا، فيما شهدت المنصة نشر 42 نشاطًا، بمشاركة 21 جهة شريكة في تنفيذ الأنشطة، وقيام نحو 1079 طالب وطالبة بالتسجيل في مختلف الأنشطة، كما استعرض التقرير معدلات مشاركة الكليات والتسجيل في الأنشطة والذي أوضح تصدر كلية الآداب قائمة الكليات من حيث عدد الطلاب المسجلين في الأنشطة بواقع 307 طلاب، فيما تصدرت كلية التربية للطفولة المبكرة من حيث النقاط المكتسبة بإجمالي 1,215 نقطة، إلى جانب استعراض خطوات التسجيل علي المنصة، والتحديات التي قد تواجه الطلاب في التسجيل وتفعيل الحسابات ونشر الأنشطة، والإجراءات التصحيحية المقترحة لتيسير مشاركتهم، وتعزيز كفاءة المنصة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها في تنمية المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي لدى طلاب الجامعة.

ووافق المجلس، علي انضمام وزارة الصحة والسكان إلي منصة " أثر" كشريك مؤسسي والمشاركة في أنشطتها وبرامجها بما يسهم فى توظيف طاقات الشباب وإمكاناتهم فى دعم القضايا الصحية والسكانية ووضع آليات العمل المشترك وتحديد مجالات التعاون والأنشطة ذات الأولوية مع الجامعة، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات المشتركة من بينها: نشر الوعي الصحي والسكاني بين طلاب الجامعة، وإعداد وتأهيل سفراء للتنمية السكانية والصحة المجتمعية، وتنظيم حملات توعوية ومبادرات مجتمعية داخل الجامعة، والمشاركة في القوافل والأنشطة المجتمعية التي تستهدف الفئات الأولي بالرعاية، وتبادل الخبرات والمواد العلمية والتوعوية، وتنفيذ برامج مشتركة ذات أثر قابل للقياس.

واستعرض المجلس، الاستعدادت الخاصة بمشاركة الجامعة بفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ ٥٨ والمقرر اقامته خلال الفترة من ٢٠ يناير إلى ٢ فبراير ٢٠٢٧ من خلال تنفيذ محورين رئيسين ضمن البرنامج الثقافى للمعرض الأول المحور العلمى للاحتفاء بالدكتور مجدى يعقوب، والمحور الفكرى والتنويرى للاحتفاء بالمفكر الكبير أحمد لطفى السيد، وتشكيل لجنتين للإعداد لمؤتمر اليوم الواحد، واصدار أعداد كبيرة من كتاب أحمد لطفى السيد، حصاد مؤتمر العام الماضي، وعقد ندوة موسعة بالمعرض لمناقشة كتاب المؤتمر، مع تجديد الإعلان عن تفعيل جائزة جامعة القاهرة باسم أحمد لطفى السيد على غرار جائزة نجيب محفوظ للإبداع الفكري التي تتبناها الجامعة بشكل سنوي.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على إنشاء "نادى شباب الباحثين والمبتكرين" ليصبح كيان مؤسسي يجمع الباحثين الشباب وطلاب الدراسات العليا من مختلف كليات الجامعة، ويتيح لهم فرص التواصل العلمي وتبادل الخبرات وتنمية المهارات البحثية والإبتكارية، وبناء فرق بحثية متعددة التخصصات، ودعم تحويل الأفكار الواعدة إلي مشروعات بحثية وابتكارات قابلة للتطبيق، ويستهدف الابداع والتميز العلمى من خلال برامج تدريبية متخصصة ولقاءات علمية دورية ومبادرات للتعاون البحثى، وآليات لإكتشاف المواهب البحثية الشابة ودعمها، مما يعزز فرص النشر الدولى والتمويل والتعاون مع المؤسسات البحثية والصناعية، ويسهم في تعظيم الأثر العلمي والتنموي لبحوث الجامعة.

كما استعرض المجلس، ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لمناقشة ودراسة مسمى ومبررات البرامج المقترحة من الكليات لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وتقييم مدى توافقها مع الاتجاهات الحديثة فى التعليم العالى واحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، والتي أوضحت أن عدد برامج البكالوريوس المقدمة من 9 كليات بلغ 34 برنامجًا، إلى جانب 41 برنامجًا للدراسات العليا، والتي تم القبول المبدئي لعدد منها تمهيدًا لاستكمال اللوائح والتوصيفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

ووافق المجلس، علي تخصيص قطعة أرض بمساحة 150 فدان لإقامة مشروع متكامل لقصر العيني مع تشكيل لجنة مختصة لإعداد التصور العام والدراسات الفنية والمالية اللازمة، وذلك للمساهمة في زيادة الطاقة الاستيعابية، ودعم قدرة الدولة علي مواجهة الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية، وتطوير التعليم الطبي وإعداد الكوادر الطبية المؤهلة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار والتكامل بين الخدمات العلاجية والتعليمية والبحثية، وتخفيف العبء علي المنشآت الحالية، وكذلك تخصيص مبلغ مليار جنيه لمشروع التطوير بواقع 400 مليون جنيه من الصناديق الخاصة بالجامعة، و200 مليون جنيه من مستشفيات جامعة القاهرة، و200 مليون جنيه من كلية طب قصر العيني، فضلا عن 200 مليون جنيه من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

وفي إطار توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية دولية، شملت التعديلات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين مكتب العلاقات الدولية وجامعتي ايتوفوس لوراند بودابست، ودانا جفاروس بالمجر، والتعديلات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى وجامعة دورتموند التكنولوجية بألمانيا قسم التخطيط المكانى، ومذكرة التفاهم بين كلية الآثار وجامعة هيوستن بأمريكا، ومذكرة التفاهم بين كلية العلوم ومعهد الجيوفيزياء "الأكاديمية البولندية للعلوم" ببولندا في مجال التعاون الأكاديمي والبحثي والطلابي والبرامج المشتركة.

كما وافق المجلس على بروتوكول تعاون المشترك بين مركز جامعة القاهرة للتحكيم والاستشارات وإدارة التدريب والتحكيم بمحكمة النقض فى المجال الاكاديمى والعملى التطبيقى فى مجالات التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات ورفع كفاءة الكوادر القانونية.

واعتمد المجلس، التعديلات الواردة من لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات والخاصة باللائحة الدراسية المجمعة للدبلومات المهنية بمرحلة الدراسات العليا بكلية طب الأسنان وهى: طب الأسنان الشرعى، وطب الأسنان الرقمى، وطب الأسنان الوقائى الشامل.

وفي إطار حرص الجامعة على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لطلابها، وافق مجلس الجامعة على تجديد خطاب تحويل إحدى طالبات الفرقة الثالثة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتحويلها لمستشفى الجامعة بالزقازيق حتى يتسنى لها عمل جلسات غسيل كلوى ثلاث مرات أسبوعيًا وصرف العلاج اللازم، لكونها من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وتُقيم بمحافظة الشرقية، وتغطية نفقات عملية زرع نخاع ذاتى لأحد طلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى بمبلغ 400 ألف جنيه، فضلًا عن استمرار تحمل الجامعة سداد قيمة أقساط المنح التي كانت مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لثلاثة طلاب من كلية الإعلام المقيدين ببرنامج اللغة الانجليزية لإستكمال دراستهم.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على دعم مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بمبلغ 150 ألف جنيه بما يضمن استدامة المركز وقدرته على آداء دورة وتقديم خدماته بالمجان.