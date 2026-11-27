أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 216 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (20 : 26 نوفمبر 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 20 نوفمبر 2026*

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين الواردة للوزارة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال فحص خبر متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي والذى يتضمن وجود بعض المزارع السمكية المخالفة والتي تعمل دون الحصول على موافقات الجهات المعنية ورخص التشغيل بمنطقة الجزيرة الخضراء بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وجهت الدكتورة منال عوض، بتشكيل لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، بالإشتراك مع إدارة شئون البيئة بالتل الكبير، وفحص الواقعة محل الشكوي والمعاينة على الطبيعة، حيث تبين بالمرور الميدانى صحة الواقعة، ووجود مخالفات في نظام التغذية وطبيعة الأعلاف في تلك المزارع.

ونيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، شارك ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، في فعاليات منتدى CircuHUB’26، الذي يناقش سبل تعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري ودعم الابتكار والاستثمار في الاستخدام المستدام للموارد.

*السبت 21 نوفمبر 2026*

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة جولة ميدانية بموقع مشروع تطوير سوق العتبة بمحافظة القاهرة، لتفقد التجهيزات النهائية للأعمال المنفذة بالمرحلة الثانية، ومتابعة استكمال الأعمال المتبقية تمهيداً لافتتاحها قريباً ، والوقوف على مدى جاهزية المنطقة للاستفادة من أعمال التطوير على أرض الواقع.

كما أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة الكوربة بشارع إبراهيم باشا في مصر الجديدة، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال ومراجعة مستوى التنفيذ على الطبيعة، والتأكد من توافق الأعمال الجارية مع التصميمات المعتمدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وذلك تمهيداً للافتتاح الرسمي قبل احتفالات العام الجديد.

*الأحد 22 نوفمبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بمركز العدوة بمحافظة المنيا ، ضمن مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع.

واستقبلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية التى تهم المواطنين ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

*الاثنين 23 نوفمبر 2026:*

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، وبحث سبل دفع معدلات العمل بها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت عوض، بسرعة فحص الشكوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انبعاث أدخنة كثيفة من عدد من مكامير الفحم العشوائية بمحافظة دمياط، واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها، وقد أسفر التحرك الميداني لجهاز شئون البيئة بالمنصورة عن إزالة 7 مكامير فحم مخالفة بالمنطقة المجاورة للمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما تلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على 4 أحياء بمحافظة القاهرة، وهي الأميرية وروض الفرج والمطرية وعين شمس، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، و الرقابة الميدانية، والتصدي لكافة صور المخالفات، والتي أسفرت عن الانتهاء من 375 طلبًا ومعاملة بالمراكز التكنولوجية، ورفع وإزالة نحو 630 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، فضلًا عن غلق وتشميع 76 محلًا ومنشأة مخالفة، إلى جانب تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والمرور على المحال العامة والمنشآت التجارية لمراجعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

*الثلاثاء 24 نوفمبر 2026*

نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس الأمانة الفنية، الاجتماع الـ 49 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للسادة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية (بيوت الخبرة)، بحضور السادة أعضاء اللجنة العليا من أساتذة الجامعات والخبراء البيئيين وممثلي مجموعات العمل التخصصية، وعدد من قيادات وخبراء جهاز شئون البيئة.

وفي إطار توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف جهود التوعية البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، شهدت محمية وادي دجلة، تنفيذ حملة بيئية نظمتها السفارة الفرنسية بالقاهرة، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، بمشاركة 500 طالب من الدارسين بالمؤسسات التعليمية الفرنسية من مختلف الجنسيات، والمنتشرة في 54 دولة حول العالم، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية المحميات الطبيعية، وتشجيعهم على المشاركة الفعلية في الحفاظ على البيئة.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن الانتهاء من إعداد المخططين التفصيليين لمدينتي الحسينية ومنشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، بما يمثل خطوة جديدة في جهود الوزارة لتنظيم النمو العمراني وتحديد ضوابط البناء والتوسع المستقبلي وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية والقانونية المنظمة.

*الأربعاء 25 نوفمبر 2026:*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول نتائج الحملات التفتيشية الميدانية لقطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بمحافظة قنا خلال شهر نوفمبر الجاري، للوقوف على أداء المراكز التكنولوجية والتصدي للمخالفات والإشغالات والمتغيرات المكانية غير القانونية ومتابعة ملفات التصالح والمحال العامة وتحصيل مستحقات الدولة فى عدد من الخدمات، وأسفرت عن إنهاء 2102 من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية وتسليمها للمواطنين، وإصدار نماذج تصالح وشهادات متغيرات مكانية وتراخيص بناء وهدم وإعلانات، وتنفيذ 24 إزالة لمبانى مخالفة وتعديات على أملاك الدولة فى المهد، وإحالة المختصين بالإدارات الهندسية والتصالح والأملاك والمتغيرات والتنظيم للتحقيق فى بعض المخالفات .

وفي إطار فعاليات حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والمجلس القومي للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن إنطلاق حملة التوعية المجتمعية بعنوان "كسر المعوقات الاجتماعية نحو المشاركة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي والأمن الغذائي للأسرة" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

وفي إطار تكليفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قام جهاز شئون البيئة، من خلال المعمل المركزي، بدراسة نوعية المياه بعدد من مخارج محطات معالجة الصرف الصحي ، للوقوف على مدى مطابقتها للحدود المسموح بها ، قام المعمل المركزي بتحليل أكثر من 20 عينة من مخارج محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظة القليوبية، من حيث المؤشرات الكيميائية، والميكروبيولوجية، والفيزيائية، والوقوف على مدى مطابقتها للحدود المسموح بها في القوانين المنظمة.

كما تابعت عوض، تطورات حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأجرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عدد من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات الحادث.

*الخميس 26 نوفمبر 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن انتهاء أعمال الربط الإلكتروني لعدد من مداخن شركة القاهرة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الرقابة المستمرة على مصادر التلوث الصناعي، وتطوير آليات الرصد والمتابعة الإلكترونية للانبعاثات.

واستقبلت وزارة التنمية المحلية والبيئة، وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي، حيث قام الوفد بزيارة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعرف علي المهام التي يقوم بها المركز، كما تعرف الوفد علي بعض ملفات العمل والجهود التي تقوم به الوزارة في عدد من المجالات .