أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 25 مليونًا و561 ألفًا و875 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تُنفذ عبر 3601 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم عوامل خطر أو تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية متكاملة مجانًا.

وأضاف أن المبادرة تشمل فحوصات قياس ضغط الدم والسكر العشوائي والتراكمي ونسب الدهون ووظائف الكلى ومؤشر كتلة الجسم، إلى جانب جلسات توعية صحية وبرامج متابعة دورية، ويحصل المصابون على أدوية شهرية مجانية، فيما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلًا متخصصًا إلى المستشفيات على نفقة الدولة.

أحدث الإرشادات العلمية

وأكد «عبدالغفار» أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العلمية المشتركة مع منظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية لضمان دقة الفحص والإحالة الفورية، بما يحقق تكاملًا بين الرعاية الأولية والمتقدمة، داعيًا المواطنين، وخاصة المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو من لديهم تاريخ عائلي، إلى التوجه لأقرب وحدة رعاية أولية للاستفادة من خدمات المبادرة مجانًا، مؤكدًا أن الكشف المبكر يظل أفضل وسيلة لتجنب المضاعفات وأن صحة المواطنين أولوية قصوى للدولة.