وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء على تعاقد وزارة الصحة والسكان (الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية)، وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتوريد وتركيب عدد (4) أجهزة فرم وتعقيم للمخلفات الطبية الخطرة شامل الأعمال الاعتيادية اللازمة للتركيب بالمبني القائم بأرض مستشفى حميات امبابة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تحسين نظام الإدارة الآمنة للمخلفات الطبية الخطرة، وتقليل الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن مثل هذه المخلفات، فضلًا عن توفير أنظمة آمنة ومتطورة للتخلص من هذه المخلفات ومعالجتها وفقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز شئون البيئة بالتعاقد وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، لتوفير احتياجات معامل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، من الأجهزة والمستلزمات المعملية والمواد والكواشف الكيميائية، اللازمة لأداء مهامها في مجالات الرصد والقياس والتحليل والرقابة البيئية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على استدامة كفاءة منظومة الرصد والرقابة البيئية، وضمان جاهزية معامل فروع جهاز شئون البيئة للاضطلاع باختصاصاتها.

كما احيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 30/6/2026 .