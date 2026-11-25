أعلنت شركة القطارات السريعة «يوروستار»، اليوم الأربعاء، إلغاء عدد من رحلاتها في الاتجاهين بين باريس ولندن، إثر إضراب مفاجئ في فرنسا، ما تسبب في اضطراب حركة السفر عبر نفق المانش، ودفع الشركة إلى مطالبة المسافرين بتأجيل رحلاتهم إلى مواعيد أخرى.

وقالت الشركة، في رد على استفسار أحد المستخدمين عبر منصة «إكس»، إن إلغاء الرحلات جاء نتيجة «إضراب غير متوقع»، مؤكدة تأثر خدمات القطارات بين العاصمتين، في ظل استمرار الاضطرابات التي انعكست على جدول التشغيل.

وأضافت «يوروستار»، في تنبيه نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها تنصح المسافرين بتغيير موعد رحلاتهم إلى تاريخ آخر، معربة عن اعتذارها عن الإزعاج الذي تسببت فيه الإلغاءات والتأخيرات، ومشيرة إلى إتاحة خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر بالكامل.

تأخير الرحلات يؤثر على عدة دول أوروبية

ولم تقتصر تداعيات الإضراب على خط باريس–لندن، إذ سجلت الشركة تأخيرات في عدد من رحلاتها المتجهة إلى بلجيكا وهولندا وألمانيا، صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اتساع نطاق الاضطراب ليشمل مسارات أوروبية أخرى تربط بين عدد من العواصم والمدن الرئيسية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، دعت الشركة النقابات العمالية إلى مواصلة المحادثات المباشرة معها، مؤكدة استعدادها للدخول في ما وصفته بـ«الحوار البناء» من أجل معالجة الخلافات وتجنب استمرار تأثير الإضراب على حركة القطارات والمسافرين.

ولم تحدد «يوروستار» الفئات الوظيفية التي شاركت في الإضراب، كما لم تكشف عن طبيعة المطالب العمالية أو أسباب التحرك المفاجئ، وهو ما يترك تفاصيل الخلاف بين الشركة والنقابات غير واضحة حتى الآن.

وتشغل «يوروستار» شبكة من خدمات القطارات السريعة التي تربط لندن بباريس عبر نفق المانش، إلى جانب رحلاتها إلى وجهات أوروبية أخرى، من بينها بروكسل وأمستردام ومدن ألمانية، ما يجعل أي اضطراب في عمليات التشغيل مؤثرًا على حركة التنقل بين المملكة المتحدة وعدد من دول القارة الأوروبية.

يأتي الإضراب في وقت يعتمد فيه المسافرون على القطارات السريعة باعتبارها وسيلة رئيسية للتنقل بين لندن وباريس والمدن الأوروبية الأخرى، الأمر الذي يجعل إلغاء الرحلات أو تأخيرها سببًا في تغيير خطط السفر، خصوصًا بالنسبة إلى الركاب المرتبطين بمواعيد عمل أو رحلات مواصلة.

ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة التحديثات المتعلقة برحلاتهم قبل التوجه إلى المحطات، والاستفادة من خيارات تغيير موعد السفر أو استرداد قيمة التذاكر، في ظل استمرار تأثير الإضراب على جدول التشغيل.