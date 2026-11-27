أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 28 نوفمبر 2026 وحتى الأربعاء 2 ديسمبر 2026، موضحة أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

شبورة كثيفة تضرب الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما أشارت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 40% يوم الأحد 29 نوفمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، وذلك على فترات متقطعة.

تقلبات جوية وأمطار من الاثنين

وتوقعت الهيئة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من يوم الاثنين 30 نوفمبر على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ففي القاهرة الكبرى والوجه البحري، تسجل العظمى 23 والصغرى 15 يوم السبت 28 نوفمبر، ثم 25 للعظمى و16 للصغرى يوم الأحد 29 نوفمبر، و24 للعظمى و15 للصغرى يوم الاثنين 30 نوفمبر، وتصل العظمى إلى 22 والصغرى إلى 14 خلال يومي الثلاثاء 1 ديسمبر والأربعاء 2 ديسمبر.

أما في السواحل الشمالية، فتبلغ العظمى 22 والصغرى 14 يوم السبت، و23 للعظمى و14 للصغرى يوم الأحد، و21 للعظمى و14 للصغرى يوم الاثنين، بينما تسجل العظمى 19 والصغرى 14 يوم الثلاثاء، وتنخفض العظمى إلى 18 والصغرى 14 يوم الأربعاء.

وفي شمال الصعيد، تكون العظمى 24 والصغرى 11 يوم السبت، وترتفع العظمى إلى 27 والصغرى 12 يوم الأحد، ثم 25 للعظمى و11 للصغرى يوم الاثنين، و23 للعظمى و11 للصغرى يوم الثلاثاء، وتصل العظمى إلى 22 والصغرى إلى 11 يوم الأربعاء.

بينما تسجل جنوب الصعيد عظمى 32 وصغرى 17 يومي السبت والأحد، و31 للعظمى و15 للصغرى يوم الاثنين، ثم تتراجع العظمى إلى 25 والصغرى إلى 16 خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات التي تصدر عنها باستمرار.