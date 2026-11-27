وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة لمواجهة جرائم الإهمال والتصرفات الخطرة التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، يأتي ذلك في إطار تنظيم استخدام الطرق والحفاظ على حق المواطنين في المرور الآمن وعدم الإضرار بالمرافق العامة.

غرامة مالية للمخالفين

طبقا لنص القانون، يعاقب بغرامة لا تجاوز مئة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:



- من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

- من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

- من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق .

- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.