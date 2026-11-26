حدد قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني المملوكة للجهات العامة أو الأفراد، ووضع ضوابط قانونية للتصدي لمحاولات الاستيلاء على العقارات أو شغلها والانتفاع بها دون سند قانوني، مع تشديد العقوبات في حالات التحايل وتقديم بيانات أو إقرارات غير صحيحة.

المادة 372.. الحبس والغرامة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة

ونصت المادة 372 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، على معاقبة كل من يتعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء أو المباني المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والأوقاف الخيرية وشركات القطاع العام والجهات التي تعد أموالها من الأموال العامة.

وتشمل صور التعدي زراعة الأراضي أو غرس الأشجار بها أو إقامة منشآت عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي شكل دون وجه حق، وتصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

إزالة التعديات ورد الأرض على نفقة المخالف

ولم يكتفِ القانون بتوقيع العقوبات الجنائية، بل ألزم المعتدي برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس، أو إعادته بعد إزالة المنشآت والمزروعات المقامة عليه على نفقته الخاصة، فضلًا عن إلزامه بسداد قيمة المنفعة التي حصل عليها نتيجة التعدي.

التحايل والبيانات غير الصحيحة.. العقوبة تصل إلى 5 سنوات

وشدد القانون العقوبة في حالة ارتكاب التعدي عن طريق التحايل أو تقديم إقرارات أو بيانات غير صحيحة مع العلم بحقيقتها، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة

كما نصت المادة على مضاعفة العقوبات المقررة في حال العود، بما يعزز المواجهة القانونية لجرائم الاستيلاء على الأراضي والتعدي على أملاك الدولة والانتفاع بها دون سند.

وتستهدف هذه الأحكام حماية الرقعة الزراعية والأموال العامة وصون حقوق الملكية، والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع من خلال البناء أو الزراعة أو شغل الأراضي دون الحصول على سند قانوني.