تعهد جوردون ميفوث، المدير الفني للكرة الطائرة بنادي الأهلي، بتقديم أداء مميز مع فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة الطائرة.

وقال ميفوث، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد جلال، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «سنسعى لتحقيق أداء مميز في كأس العالم للأندية»، مضيفًا: «سنعمل بكل جهد لأننا سنواجه فرق قوية جدًا وأسعى لصدارة المجموعة».

وأكد جوردون ميفوث أن النادي الأهلي فريق كبير وله تاريخ حافل في كرة الطائرة.

وحول نجاحه في تحقيق الألقاب المحلية والقارية مع الفريق، قال ميفوث: «كنا نخوض كل لقاء في الدوري المحلي كأنه بطولة سواء واجهنا الزمالك أو غيره وقمنا بالعمل الجيد وفوزنا ببطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز بـ9 مباريات كاملة».