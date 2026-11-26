علقت الإعلامية لميس الحديدي على حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، مؤكدة أن حوادث الطرق في مصر لا تنتهي رغم الاستثمارات الكبيرة في تطوير الطرق والبنية التحتية.

حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق

وكتبت لميس الحديدي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «حوادث الطرق في مصر قاتلة ولا تنتهي مهما استثمرنا في الطرق والبنية التحتية».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.