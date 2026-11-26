حرص الفنان كريم قاسم على تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث دائري الوراق، الذي تسبب في حالة من الحزن والأسى، معربًا عن خالص مواساته لأهالي المتوفين، وداعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

ونشر كريم قاسم رسالة نعي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبّر خلالها عن حزنه الشديد لما شهدته الواقعة من خسائر في الأرواح، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا تضامنه معهم في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وكتب الفنان كريم قاسم في منشوره: «ألف رحمة على أرواح ضحايا الحريق والحادث الأليم، وخالص العزاء لأهاليهم».

تفاعل الفنانين مع حادث دائري الوراق

وتأتي رسالة كريم قاسم في ظل حالة الحزن التي خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وقوع حادث دائري الوراق، حيث حرص عدد من الفنانين والشخصيات العامة على التعبير عن مواساتهم لأسر الضحايا، من خلال رسائل النعي والدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع الواقعة، وسط دعوات بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يلهم الله ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يحفظ الجميع من الحوادث والمكروه.

آخر أعمال الفنان كريم قاسم

وعلى الصعيد الفني، يُعد كريم قاسم من الفنانين الذين استطاعوا إثبات موهبتهم من خلال تقديم أدوار متنوعة في السينما والدراما التلفزيونية، حيث شارك في عدد من الأعمال التي لفتت الأنظار إلى قدراته التمثيلية، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية من خلال اختياراته الفنية المختلفة.

ويحرص كريم قاسم، إلى جانب نشاطه الفني، على التفاعل مع جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة متابعيه بعض آرائه ومواقفه تجاه الأحداث والمناسبات المختلفة.

واختتم الفنان رسالته بتقديم خالص العزاء لأسر ضحايا حادث الوراق، في لفتة إنسانية تعكس حالة التضامن مع أهالي المتوفين، وسط دعوات بأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنح أسرهم الصبر والقوة لتجاوز هذه المحنة الأليمة.