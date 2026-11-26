شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية تباينا خلال التعاملات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، وذلك وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

إذ سجل الحديد تراجعا طفيفا بأنواعه، بينما ارتفع سعر الأسمنت الرمادي.

سعر الحديد الاستثماري اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38931.83 جنيه خلال تعاملات اليوم، مقابل 39220 جنيها تقريبا في التعاملات السابقة، بانخفاض قدره 288.13 جنيه للطن، بنسبة تراجع بلغت 0.73%.

سعر حديد عز اليوم في مصر

واستقر سعر طن حديد عز عند 41294.73 جنيه، متراجعا بمقدار 107.76 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.26% مقارنة بالتعاملات السابقة.

وبمقارنة النوعين، يتجاوز سعر حديد عز نظيره الاستثماري بنحو 2363 جنيها للطن في تعاملات اليوم.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم في مصر

على صعيد الأسمنت، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 4120.46 جنيه خلال التعاملات المسائية، بزيادة قدرها 68.42 جنيه للطن مقارنة بالتعاملات السابقة، في حركة معاكسة لاتجاه أسعار الحديد.

ترقب لحركة السوق

ويأتي هذا التباين في أسعار مواد البناء وسط متابعة من المستهلكين والمقاولين وشركات التطوير العقاري لتحركات الأسعار، نظرا لتأثيرها المباشر على تكلفة التنفيذ في قطاع التشييد والبناء. ويظل الحديد والأسمنت من أهم مدخلات البناء، وتنعكس أي تغيرات في أسعارهما على تكلفة المشروعات السكنية والتجارية.

وتختلف الأسعار قليلا من منتج إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى بحسب سياسات التسعير وتكاليف النقل والتوزيع.