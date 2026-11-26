علّق عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومطالبًا بمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله، واتخاذ إجراءات حقيقية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

حادث الوراق

وكتب عمرو موسى عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث المأساوي على الطريق الدائري، داعياً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل».

وأضاف: «العزاء والدعاء لا يكفيان، ولا مكان لكبش فداء للتغطية على تردٍّ فادح في منظومة الرقابة والمتابعة وتحمل المسؤولية عن أرواح المواطنين. المطلوب أن نتحمل مسؤولياتنا كدولة وكمجتمع، وأن نحاسب كل من يثبت تقصيره أو إهماله، أياً كان موقعه».

وتابع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية: «إن احترام أرواح المواطنين وصون حقهم في الحياة والأمان يقتضيان اتخاذ خطوات حقيقية وعملية وملموسة لمعالجة أوجه الخلل ومنع تكرار مثل هذه المآسي، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن».

واختتم حديثه قائلاً: «تبادل الاتهامات، والتنصل من المسؤولية، يؤدي إلى وقوع الكارثة التالية، وهو عبث لا يجوز القبول به».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.