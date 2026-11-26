حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على نعي ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

حادث الوراق

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «خالص العزاء ‏لأهلنا في مصر الحبيبة في حادث الحريق، رحم الله المتوفين وشفاء الله المصابين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.