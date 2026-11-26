قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن المستشفيات المصرية تمتلك تقنيات حديثة وإمكانات طبية متقدمة للتعامل مع حالات الحروق، مؤكداً أن الفرق الطبية تعاملت سابقاً مع حوادث وحالات إصابة أكثر صعوبة، سواء داخل مصر على مدار السنوات الماضية أو مع مصابين جرى استقبالهم من مناطق إقليمية مجاورة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ مصر تمتلك الكفاءات والإمكانات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، موضحاً أن عدد المصابين في حادث الطريق الدائري يتراوح بين 16 و17 حالة، من بينهم 10 مصابين تتراوح نسب الحروق لديهم بين 30 و40% من الجسم.

وأشار وزير الصحة إلى أن فرص التعافي في هذه الحالات مطمئنة إلى حد كبير، ومن الممكن أن يتماثل المصابون للشفاء خلال فترة ليست بعيدة، في حين تظل الحالات التي تصل فيها نسبة الحروق إلى ما بين 70 و80% حالات حرجة.

وأوضح أن هناك 4 حالات لا تزال في المرحلة الحرجة، إلى جانب حالتين تعانيان اختناقاً فقط، ومن المتوقع خروج بعض المصابين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد عبد الغفار أن الدولة المصرية لا تحتاج في الوقت الحالي إلى مساعدات طبية خارجية للتعامل مع المصابين، مشيراً إلى أن مصر تمتلك من الإمكانات والقدرات البشرية والطبية ما تحتاج إليه ويفيض.

وأعرب عن شكره للدول الصديقة والشقيقة التي أبدت تعاطفها مع مصر وعرضت تقديم مستلزمات طبية، موضحاً أن الدولة تكتفي في الوقت الحالي بما تمتلكه من قدرات وإمكانات.

ولفت وزير الصحة إلى أن سرعة استجابة أجهزة الدولة والفرق الطبية في التعامل مع الحادث لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت نتيجة استعداد وتدريب مستمرين على مدار العام للتعامل مع مختلف الظروف والطوارئ.

وأوضح أن الدولة المصرية تعتمد في هذا الإطار على إداراتها المختلفة، ومن بينها مركز التحكم في الأزمات والطوارئ الذي أطلقه الرئيس، مشيراً إلى أن المنظومة الصحية تخضع لتدريبات مستمرة استعداداً لمواجهة الأحداث المختلفة.

وتابع، أن الفرق الطبية المصرية تعمل بكفاءة وتفانٍ، ولديها تاريخ طويل في التعامل مع الأزمات، بل شاركت في مساعدة دول كبرى خلال أحداث إقليمية وعالمية.

استجابة سيارات الإسعاف والفرق الطبية

وشدد على أن سرعة التحرك في حادث الطريق الدائري، والتنسيق بشأن أعداد المصابين، واستجابة سيارات الإسعاف والفرق الطبية، إلى جانب توفير المستلزمات والأدوية واللوازم الجراحية والدم للحالات التي تحتاج إلى نقل دم، جاءت جميعها نتيجة تدريب وتأهيل وتجهيز المنظومة الصحية للتعامل مع مختلف الأحداث.

