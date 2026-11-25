شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات ختام النسخة الثانية من نموذج محاكاة الشباب للنقاش المفتوح لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن والعمل الإنساني لعام 2026، والتى تنظمها هيئة الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والهلال الأحمر المصري، و الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.

وذلك في إطار تعزيز وعي الشباب بأجندة المرأة والسلام والأمن وتشجيع مشاركتهم في مناقشة القضايا ذات الصلة، بمشاركة ممثلي الجهات والمؤسسات الشريكة في تنفيذ النموذج.



وشهدت الفعالية حضور الدكتورة أمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، والسيدة مروة علم الدين، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والنائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة (YLF)، وعضو مجلس النواب ، ومروة مرسى إستشارى هيئة الأمم المتحدة فى مصر ورنا كريم مديرة برامج تمكين المرأة المصرية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر.



وقد أعربت المستشارة أمل عمار ، عن سعادتها باللقاء مجددًا في ختام هذا النموذج المتميز للمحاكاة، الذي يجمع بين ثلاث ركائز أساسية لبناء المستقبل: تمكين المرأة، تأهيل الشباب للقيادة، وترسيخ ثقافة السلام مؤكدة على أن قيمة هذه المحاكاة لا تكمن فقط فيما أتاحته من معرفة بآليات العمل الدولي وصنع القرار، وإنما فيما اكتسبتموه من مهارات الحوار والتفاوض، واحترام الاختلاف واحترام الرؤى، والوصول إلى توافقات مشتركة، وإدراك المسؤولية التي تفرضها القرارات المؤثرة في حياة الشعوب ومستقبلها.

وأضافت المستشارة أمل عمار، أنه حين نتحدث عن المرأة والسلام والأمن، فإننا نتحدث عن طبيعة العالم الذي نريد أن نعيش فيه ، فأي سلام مستدام يمكن أن نحققه دون مشاركة المرأة في صناعته؟ وأي مستقبل يمكن أن نبنيه دون الاستفادة من كامل طاقات المجتمع ، مضيفة إن المرأة ليست فقط ممن يستحقون الحماية في وقت النزاعات، وإنما هي صاحبة رؤية وخبرة وقدرة على القيادة، وشريك أصيل في منع النزاعات وتسويتها، وإدارة الأزمات وإعادة بناء المجتمعات.

وأكدت رئيسة المجلس على أهمية قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي أرسى دعائم إطار دولي متكامل للمرأة والسلم والأمن، يقوم على أربعة مرتكزات أساسية: المشاركة، الوقاية، الحماية، والإغاثة والتعافي، فمشاركة المرأة في صناعة السلام ليست مسألة إنصاف لها فحسب، بل هي مسألة تتعلق بجودة السلام نفسه، ومدى قدرته على الاستمرار ، وتكتسب فعاليات اليوم أهمية خاصة، إذ تتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وانطلاق حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يؤكد أن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، في أوقات السلم وأوقات النزاعات، مسؤولية مشتركة، وركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكدت رئيسة المجلس على جهود الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى أولت اهمية بالغًة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، إيمانًا بأن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على الاستثمار في الإنسان والاستثمار و الاستفادة من قدرات جميع أبناء الوطن وبناته، موضحة أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، يواصل المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية ، جهوده لتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار، وحمايتها من جميع أشكال العنف، وبناء قدرات الشباب، وترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق.

وأكدت رئيسة المجلس على ان التعاون بين المجلس القومي للمرأة و الهلال الأحمر المصري ومؤسسة شباب القادة، يعد تجسيدًا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، كما يأتى التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأسبانية من إيمانً بأهمية الاستثمار في قدرات الشباب، وتأهيلهم للقيادة والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل.

و أعربت رئيسة المجلس عن إعتزازها بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري، وبجهود متطوعيه ومتطوعاته، وما يقدمونه من نموذج مشرف للعطاء والتضامن الإنساني، وهو ما تجلى بوضوح في الجهود المصرية المتواصلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء فى فلسطين وفى السودان ، ومن هذا المنطلق، نجد تضامنا مع المرأة الفلسطينية، ومع المرأة السودانية وتقديرًا لصمودهم ودورهم في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع.

و وجهت رئيسة المجلس رسالة إلى الشباب والشابات تتجاوز حدود هذه المحاكاة، بعدم الإنتظار حتى الوصول الي مواقع المسؤولية حتى يبدأوا في إحداث التغيير؛ فالمسؤولية لا تبدأ بالمنصب، وإنما تبدأ بالوعي، وبالشجاعة في الدفاع عن الحق، وبالقدرة على تحويل الأفكار إلى أفعال مطالبة بعدم الإستهانة

بقوة الكلمة، ولا بأثر الفكرة، ولا بقدرة الحوار على تغيير القناعات ، وان لا ينظروا إلى قضايا المرأة باعتبارها قضايا منفصلة عن قضاياهم؛ فكرامة المرأة وأمنها وحقها في المشاركة جزء لا يتجزأ من كرامة المجتمع وأمنه ومستقبله حتى يكونوا جيلًا لا يكتفي برصد التحديات، بل يسعى إلى تقديم الحلول، ولا يكتفي برفض العنف، بل ينشر ثقافة الحوار والتسامح واحترام الاختلاف ، وعبرت عن تطلعاتها إلى أن تكون رؤياهم وتوصياتهم منطلقًا لمبادرات مستقبلية تعزز مشاركة الشباب في جهود تمكين المرأة وصناعة السلام والعمل الإنساني.

وتوجهت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقديرمرة اخرى إلى الهلال الأحمر المصري، ومؤسسة شباب القادة، وجميع الشركاء وفرق العمل، على جهودهم في إعداد وتنظيم هذا النموذج المتميز، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعلم والمشاركة والتعبير عن رؤاهم وتطلعاتهم.

موجهة الشكر أيضا إلى الأستاذة رنا كريم مديرة برامج تمكين المرأة بهيئة الأمم المتحدة، والأستاذة مروة مرسى استشارى المرأة فى السلم والأمن بهيئة الأمم المتحدة والأستاذة رنا أبو جازية المديرة التنفيذية لمؤسسة شباب القادة والأستاذة دينا حسين عضوة لجنة الشباب بالمجلس القومى للمرأة والأستاذة نهى مرسى رئيس الإدارة المركزية بالمجلس القومى للمرأة وكل فرق العمل التى عملت لظهور هذا النموذج بهذا الشكل المشرف

وأختتمت رئيسة المجلس كلمتها بالتأكيد على أن أعمال اليوم قد تنتهى ، ولكن مسؤوليتهم في صناعة السلام لا تنتهي بانتهائها ، فالسلام ليس مجرد قرار يصدر من مجلس الأمن، أو اتفاق يُوقَّع بين الطرفين، وإنما ثقافة تبدأ من داخل الأسرة، وتنمو في المجتمع، وتترسخ بالعدل واحترام الحقوق وقبول الاختلاف ، مطالبة بدوام التذكر أن السلام المستدام لا يُبنى بمعزل عن المرأة، ولا يُصان دون مشاركة الشباب موجهة رسالتها لشباب مصر لا تنتظروا المستقبل، بل شاركوا في صناعته.

هذا وقد شهدت الفعالية أيضا حضور كل من الأستاذة دينا حسين، مقررة مناوبة لجنة الشباب بالمجلس والأستاذة نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون اللجان والفروع بالمجلس، والاستاذة الاء الشاعر بالمكتب الفنى بالمجلس ، والأستاذة رنا أبو جازية، المديرة التنفيذية لمؤسسة شباب القادة، ومها فتحي، مديرة العمليات بالمؤسسة ، والأستاذة هايدي الجندي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصروالدكتور أحمد حسام مدير برامج بمؤسسة شباب القادة والأستاذ باسل الكلاف مشرف برامج بمؤسسة شباب القادة .

كما تم خلال الفعالية عرض فيديو استعرض رحلة مؤسسة شباب القادة (YLF) منذ انطلاق البرنامج، مرورًا بأبرز محطاته وفعالياته وأنشطته، وصولًا إلى ختام العام الثاني، والذي عكس ما شهدته الرحلة من جهود وتجارب ونجاحات في دعم الشباب وتنمية قدراتهم.