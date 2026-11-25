حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي أمام ضيفه شتوتجارت الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «جوزيبي مياتزا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفرض إنتر ميلان أفضليته خلال النصف الأول من اللقاء، مستحوذًا على الكرة ومكثفًا محاولاته الهجومية بحثًا عن هدف التقدم، لكنه افتقد الفاعلية أمام المرمى، رغم تفوقه الواضح في عدد التسديدات.

وسدد لاعبو إنتر 11 كرة على مرمى شتوتجارت، مقابل 3 محاولات للفريق الألماني، لكن النيراتزوري لم يتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له خلال الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 13 حصول المهاجم الفرنسي ماركوس تورام على بطاقة صفراء، فيما اضطر المدير الفني كريستيان كيفو لإجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 41، بعد تعرض المدافع أليساندرو باستوني للإصابة، ليشارك فيديريكو ديماركو بدلًا منه.

وفشل الفريقان في هز الشباك خلال النصف الأول من المباراة، ليؤجل إنتر ميلان وشتوتجارت حسم المواجهة إلى الشوط الثاني.