عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين، بما يسهم في دعم نمو القطاع السياحي وزيادة حركة السياحة البينية.

وزير السياحة والآثار

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

واستهل الوزيران الاجتماع بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات، وما تشهده من تعاون وثيق في مختلف المجالات.

وتناول الاجتماع أهمية تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، باعتبار قطاع الطيران أحد المحاور الرئيسية لتنمية الحركة السياحية، حيث أكد الوزيران على أهمية تشكيل فريق عمل مشترك، في إطار منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يضم ممثلين عن المؤسسات المعنية بالقطاعين، بما يسهم في تعزيز التنسيق بينهما ودعم نمو الحركة السياحية، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي يلعبه الربط الجوي في تيسير حركة السفر.

وفي هذا السياق، استعرض شريف فتحي جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، مشيرًا إلى وجود وحدة متخصصة بالوزارة تُعنى بشئون الطيران، فضلاً عن برامج تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة، والتعاون المستمر مع شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

كما تطرق الاجتماع إلى رغبة الجانب الإماراتي في زيادة عدد الرحلات الجوية التي تسيرها شركة طيران الإمارات إلى مصر، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي وتيسير حركة السفر وزيادة معدلات التدفق السياحي بين البلدين.

حضر الاجتماع السفير عصام عاشور، سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ورنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، ومي عبد الرحمن، سكرتير أول بالسفارة المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.