باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في حادث انقلاب واشتعال شاحنة نقل مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن تفحم عدد من المركبات وسقوط ضحايا ومصابين، وسط استنفار كامل لأجهزة الحماية المدنية والمرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

تفاصيل الشاحنة وبيان وزارة النقل



وكشفت التحريات الأولية أن الشاحنة المتسببة في الحادث هي من طراز حديث (موديل 2020)، وتتبع إحدى شركات نقل المواد البترولية الخاصة المتعاقدة مع الوزارة.

وأكدت التحريات الرسمية أن الشاحنة كانت محمّلة بكمية من وقود «بنزين 92» وقت وقوع الحادث وتسير على سرعة 66.

اشتراطات الأمان ومنظومة التتبع (GPS)



من جانبه، أوضح المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، في تصريحات تلفزيونية تعليقاً على ضوابط نقل المحروقات، أن نقل «البنزين» يختلف جذرياً عن نقل «السولار» نظراً لطبيعته سريعة الاشتعال، مما يفرض إجراءات أمان وصلاحية فنية صارمة على هذا النوع من الشاحنات.

وأشار «يوسف» إلى أبرز الضوابط المطبقة في قطاع البترول لتأمين أسطول النقل:

أهمها الفحص الفني حيث تخضع الشاحنات لاشتراطات أمان وصلاحية محددة طبقاً لكل علامة تجارية، ولا يُسمح للسيارات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات بتجديد تراخيصها أو الحصول على لوحات المرور إلا بعد استيفاء كافة معايير الأمان الفنية بدقة.

كما أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن جميع سيارات نقل الوقود في مصر تخضع لمراقبة إلكترونية مستمرة على مدار الساعة عبر منظومة «GPS» تابعة لهيئة البترول، وذلك لمتابعة خطوط السير المعتمدة والالتزام بالسرعات القانونية وضمان أعلى درجات السلامة على الطرق.