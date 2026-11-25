أصدرت وزارة النقل بياناً رسمياً، نفت فيه ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان “وزارة النقل” بشأن سقوط كابل كهربائي على السيارات قبل الاحتراق، في حادث حريق سيارات الطريق الدائري بالوراق.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات عارية تماماً من الصحة، وأنها لم تصدر أي بيانات أو تصريحات بشأن أسباب الحادث وملابساته.

وشددت الوزارة على أن أسباب الحادث تخضع حالياً لتحقيقات النيابة العامة، احتراماً لسير التحقيقات وما ستسفر عنه من نتائج.

تحذير من الشائعات

وأهابت وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره وتداوله، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أخبار أو تصريحات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وتقدمت وزارة النقل بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.