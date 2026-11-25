شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في اجتماعات الدورة 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والمُنعقدة بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر الجاري.

وزير السياحة والآثار

وقد تضمنت مشاركة الوزير مجموعة من الجلسات النقاشية، والتي تم خلالها استعراض تقرير التقدم المُحرز بشأن تنفيذ رؤية المنظمة للفترة 2026–2029، ومتابعة تنفيذ برنامج العمل العام للمنظمة، إلى جانب عرض تقارير الهيئات واللجان المتفرعة عن المجلس التنفيذي، وتقرير الأعضاء المنتسبين للمجلس، والوضع المالي للمنظمة.

كما شهدت الجلسات مناقشة الاستعدادات الخاصة بالسنة الدولية للسياحة المستدامة والقادرة على الصمود لعام 2027، ومناقشة المبادرات التي تقدمت بها الدول الاعضاء، ومنها مبادرة إنشاء فريق عمل مشترك بين المؤسسات المعنية بالسياحة والطيران، ومبادرة UN Tourism Pass والتي تتمثل في إنشاء منصة عالمية رقمية غير تجارية متخصصة في الترويج للاستثمار السياحي، بهدف إتاحة الفرص الاستثمارية بالدول الأعضاء أمام المستثمرين الدوليين من خلال قاعدة بيانات موحدة تتضمن الملفات التعريفية للدول، والمشروعات الاستثمارية، والمؤشرات والتحليلات السياحية، إلى جانب تسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية، ومبادرة استراتيجية لتحديث إحصاءات السياحة العالمية.

وقد شارك في حضور الجلسات كل من الأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والأستاذة ياسمين التوني مستشارة بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات، والأستاذة مي عبد الرحمن سكرتير أول في السفارة.

وعلى هامش أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة، شارك الدكتور أحمد نبيل في أعمال اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للسياحة المستدامة والقادرة على الصمود لعام 2027(Steering Committee)، والتي تُعد إحدى اللجان العليا المُنبثقة عن المنظمة، وتختص بإدارة ومناقشة الموضوعات المٌتعلقة بالتنمية المستدامة وتوجهاتها، ومصر عضو بهذه اللجنة في إطار عضويتها بلجنة السياحة والاستدامة بالمنظمة.

وتناولت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من الموضوعات الرئيسية المرتبطة بأجندة المنظمة للعام المقبل والذي يشهد التركيز على مفاهيم الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات، حيث ناقشت اللجنة ورقتي عمل مقدمتين من الأمانة العامة للمنظمة، إحداهما تتعلق بالعمالة في قطاع السياحة، والأخرى تتناول التوجهات المستقبلية للقطاع، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والقدرة على مواجهة التحديات، والاستدامة.

وفيما يتعلق بموضوع العمالة في قطاع السياحة، أشار الدكتور أحمد نبيل إلى أهمية التوصل إلى منهجية موحدة لتقدير حجم العمالة بالقطاع، من خلال الاتفاق على معامل (Multiplier) مُحدد لقياس العمالة في القطاع، مع إمكانية تطبيقه وفقاً للتوزيع الجغرافي، في ضوء اختلاف المنهجيات والتقديرات المُتبعة في دول العالم ومن قبل المنظمات الدولية، وما أشار إليه التقرير المعروض من المنظمة من تفاوت في الأرقام والبيانات بين الجهات المختلفة. كما اقترح التنسيق في هذا الشأن بين المنظمة ومنظمة العمل الدولية.

كما تناولت اللجنة أهمية تعزيز استفادة المجتمعات المحلية، ولا سيما المناطق الأقل استفادة من النشاط السياحي، من العوائد الاقتصادية والاجتماعية للسياحة، حيث أوضح الدكتور أحمد نبيل أن مصر تقوم بتنفيذ العديد من التجارب والمشروعات في هذا المجال، وتحرص الوزارة من خلال استراتيجيتها الحالية على تحقيق التنمية بالمجتمعات المحيطة بالأماكن الأثرية والسياحية.

وفي هذا السياق، أشار إلى مشروع إنشاء المتحف الآتوني بمحافظة المنيا والمُقرر افتتاحه قريباً، باعتباره أحد أهم متاحف الآثار على مستوى الجمهورية، والذي من شأنه الإسهام في دفع الحركة السياحية، وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية للمحافظة ومحافظات صعيد مصر، بما يعزز استفادة المناطق الواعدة والأقل استفادة من النشاط السياحي.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على أجندة عمل المنظمة للعام المقبل، والتي تتضمن عدداً من الفعاليات الدولية، من بينها قمة تُعقد بمدينة نيويورك حول أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ومؤتمر دولي متخصص في إحصاءات وقياسات السياحة (Tourism Statistics)، إلى جانب عدد من الفعاليات التي ستُعقد في مناطق مختلفة حول العالم.

وفي هذا الإطار، سيتم بحث مُقترح مشاركة مصر في تنظيم إحدى الفعاليات خلال العام المقبل، تحت عنوان «القدرة على مواجهة التحديات والتنوع السياحي (Resilience and Diversification).

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ويتولى مسئولية متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة، والإشراف على أنشطة المنظمة وبرامجها، ومتابعة تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية، بما يُسهم في تحقيق أهداف المنظمة وتعزيز دورها في دعم قطاع السياحة على المستوى الدولي. ويُعقد المجلس اجتماعين سنوياً، ويتكون من 35 دولة عضو تُنتخب لمدة أربع سنوات وفق مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، ويُخصص لإقليم الشرق الأوسط ثلاثة مقاعد بالمجلس التنفيذي، وتشغلها حالياً دول مصر والسعودية والإمارات.