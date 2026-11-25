أكد النائب توفيق أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية استمرار توريد الأسمدة المدعمة وانتظام صرف الحصص المقررة للمزارعين خلال الموسم الشتوي الحالي، مشيرًا إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة يسهم في تخفيف الأعباء عن الفلاح وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وشدد أبو أحمد في تصريحات خاصة على ضرورة تكثيف الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالأسعار الرسمية، مع التصدي لأي محاولات للتلاعب أو تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.

تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة ومصانع الأسمدة

وطالب عضو لجنة الزراعة بتعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة ومصانع الأسمدة لضمان تلبية احتياجات المزارعين طوال المواسم الزراعية، إلى جانب توفير التقاوي والمبيدات بأسعار مناسبة، والتوسع في خدمات الإرشاد الزراعي.

وأكد أبو أحمد أن دعم الفلاح يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ورفع إنتاجية الفدان، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.