أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب المؤتمر، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، باعتبارها أداة استراتيجية يمكن أن تسهم في رفع كفاءة إدارة موارد الدولة، وتعزيز دقة التخطيط وصناعة القرار.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب أحمد خالد ممدوح في جلستي مجلس الشيوخ المنعقدتين هذا الأسبوع، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

إشادة بالدراسة والجهد البرلماني

وتوجه النائب أحمد خالد ممدوح بالشكر إلى النائب أحمد أبو هشيمة على الدراسة المقدمة، وما تضمنته من جهد علمي رصين ورؤية متكاملة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في الفكر البرلماني المصري، وتفتح المجال للانتقال من التشريع التقليدي إلى تشريعات تستوعب متطلبات المستقبل والتحولات التكنولوجية المتسارعة.

تنسيق حكومي وبرلماني موسع

كما ثمن النائب الجهد الذي بذلته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما عقدته من اجتماعات موسعة بمشاركة ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

وشملت الاجتماعات ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار، إلى جانب البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يعكس أهمية تكامل الرؤى بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخبراء في هذا الملف.

الذكاء الاصطناعي أداة لإدارة موارد الدولة

وقال النائب أحمد خالد ممدوح إن الدراسة تضع مصر أمام فرصة مهمة للانضمام إلى الدول التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة استراتيجية لإدارة موارد الدولة، وليس مجرد موضة تقنية أو تطور تكنولوجي عابر.

وأعلن تأييده للملاحظات الجوهرية التي تضمنها تقرير اللجنة المشتركة، معتبرًا أنها تمثل ضمانات أساسية لنجاح التحول نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، وفي مقدمتها:

الذكاء الاصطناعي أداة لدعم القرار وليس بديلًا عنه: ضرورة الحفاظ على الدور البشري في اتخاذ القرارات، وعدم الاعتماد الكامل على النماذج والخوارزميات.

التنظيم وفقًا لمستوى المخاطر: وضع ضوابط تتناسب مع طبيعة كل تطبيق وحجم تأثيره المحتمل.

التطبيق المرحلي: تأييد توجه اللجنة نحو التنفيذ التدريجي خلال 24 شهرًا، بدلًا من التطبيق المفاجئ الذي قد يترتب عليه تحديات مؤسسية أو فنية.

إنشاء مجلس التوجيه الاقتصادي: برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لضمان التنسيق وتوحيد الرؤية بين الجهات المعنية.

3 مقترحات لتعزيز حماية المواطنين وتطوير الأداء الحكومي

وطرح النائب أحمد خالد ممدوح عددًا من المقترحات التي تستهدف تعزيز ضمانات استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية حقوق المواطنين، وجاءت أبرزها كالتالي:

أولًا: ضمان حق المواطن في المعرفة والتظلم

ضرورة النص في القانون على حق المواطن في العلم والإفصاح عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرار يؤثر عليه بصورة مباشرة، مع كفالة حقه في التظلم وطلب المراجعة البشرية للقرار.

ثانيًا: تقرير سنوي لقياس كفاءة النماذج

إلزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الشيوخ بشأن أداء نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة، على أن يتضمن مؤشرات فنية لقياس دقة التنبؤ، ومنها (MAPE وRMSE)، إلى جانب مؤشرات رصد تراجع كفاءة النماذج بمرور الوقت (Model Drift)، بما يضمن المتابعة والتقييم المستمر.

ثالثًا: توجيه جزء من الوفورات لبناء القدرات البشرية

تخصيص نسبة من الوفورات المالية وزيادة الإيرادات الناتجة عن تطبيق منصات الذكاء الاصطناعي لتمويل برنامج وطني لبناء القدرات البشرية في الجامعات المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل.

الاستثمار في الإنسان أساس التحول التكنولوجي

وشدد النائب أحمد خالد ممدوح على أن نجاح استراتيجية الذكاء الاصطناعي لا يتوقف على امتلاك التكنولوجيا أو تطوير الأنظمة الرقمية فحسب، وإنما يرتبط بوجود إطار تشريعي واضح، وآليات رقابة وتقييم مستمرة، واستثمار حقيقي في العنصر البشري، بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة إدارة المال العام، مع الحفاظ على حقوق المواطنين.