تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في مصرع سائق وطالب، إثر حادث تصادم بين سيارتي نقل بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وأمرت بتشريح الجثمانين لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق يبلغ من العمر 25 عامًا، وبرفقته طالب يبلغ من العمر 18 عامًا، حيث اصطدمت بهما سيارة نقل أخرى من الخلف، ما أدى إلى مصرع قائد السيارة الأولى ومرافقه في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، كما تحفظت على السيارة النقل الثانية وقائدها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الحادث، فيما حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.