في محاولة لاستغلال الإقبال على حفل المطرب عمرو دياب بمدينة الشيخ زايد، لجأ 5 أشخاص إلى ادعاء انتمائهم للشركة المنظمة للحفل، وأوهموا الراغبين في الحضور بقدرتهم على توفير تذاكر الدخول مقابل مبالغ مالية، رغم أن الحفل كان مخصصا لحاملي الدعوات الشخصية فقط، لتنتهي محاولتهم بالقبض عليهم.

بلاغ من الشركة المنظمة يكشف الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتقدم محامٍ، وكيلا عن الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب، ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد ثان، اتهم فيه 5 أشخاص بالنصب على المواطنين، من خلال انتحال صفة منظمي الحفل المقام بكمبوند «زد بارك» بمدينة الشيخ زايد.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم أوهموا عددا من المواطنين بأنهم تابعون للشركة المنظمة، ويمتلكون تذاكر تتيح لهم دخول الحفل، وطلبوا منهم مبالغ مالية نظير توفيرها، على الرغم من أن الدخول لم يكن متاحا من خلال بيع التذاكر، وإنما اقتصر على الدعوات الشخصية.

5 أصدقاء وراء بيع التذاكر الوهمية

وكشف المحضر عن هوية المشكو في حقهم، وتبين أنهم 5 أشخاص تربطهم علاقة صداقة، تتراوح أعمارهم بين 25 و53 عاما، عامل بمصنع ملابس ومحاسب ومدير بشركة بترول ومهندس معماري ومصور.

وأضاف مقدم البلاغ أن المتهمين لا تربطهم أي صلة بالشركة المنظمة، ولم يحصلوا على تفويض منها لتنظيم الحفل أو بيع تذاكر الدخول، وإنما استغلوا اسم الشركة والحفل في إيهام المواطنين بامتلاكهم تذاكر.

اعترافات المتهمين بعد ضبطهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المتهمين الخمسة، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث أقروا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.