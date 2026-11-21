أحيا النجم عمرو دياب مساء أمس حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور جماهيري كبير، في ليلة استثنائية شهدت تفاعلًا واسعًا مع أغنيات الهضبة، وحضورًا لافتًا لنخبة من نجوم المجتمع والرياضة والإعلام.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط استقبال حافل من الجمهور، وافتتح الحفل بأغنية «يا أنا يا لأ»، لتشتعل الأجواء بعدها مع أغنيات «خطفوني» و«بابا» و«أنت الحظ» و«لولا البنات»، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي ردد كلمات الأغنيات مع الهضبة.

وواصل عمرو دياب تألقه بتقديم مجموعة من أبرز أعماله، من بينها «جيتلك» و«شايف قمر» و«وغلاوتك»، قبل أن يقدم ميدلي من أغنياته القديمة، أعاد من خلاله الجمهور إلى محطات بارزة من مشواره الفني، واستعاد معه ذكريات مجموعة من الأغنيات التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات.

عمرو دياب

كما قدم الهضبة أغنية «وياه»، واختتم فقرته الغنائية بأغنية «شكرًا من هنا لبكرة»، وسط أجواء من الحماس والتفاعل الجماهيري.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع، كما حضر من نجوم كرة القدم حازم إمام وحسام غالي وعماد متعب، إلى جانب الإعلامي سيف زاهر، الذين شاركوا الحضور أجواء الليلة الغنائية.

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب