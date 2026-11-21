خطفت الفنانة غادة إبراهيم الأنظار بإطلالتها خلال حضورها حفل ختام الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور لعدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

تفاصيل إطلالة غادة إبراهيم في ختام المهرجان

واختارت غادة إبراهيم إطلالة كلاسيكية أنيقة، إذ ارتدت فستانًا أسود طويلًا مرصعًا بكريستال الشواروفسكي، ومزينًا بأكمام شفافة، من تصميم مصمم الأزياء بهيج حسين، في إطلالة جمعت بين الأناقة والطابع الكلاسيكي.

واستكملت إطلالتها بمجوهرات من دار «بولغاري»، فيما تولى مصفف الشعر علاء بولاد تنسيق تسريحتها، ووضعت خبيرة التجميل إسراء مصيلحي لمسات المكياج، التي جاءت متناسقة مع تفاصيل إطلالتها، لتظهر بصورة أنيقة جذبت عدسات المصورين على السجادة الحمراء.

غادة إبراهيم تواصل تصوير «الفيل ع الدرفيل»

وبالتزامن مع مشاركتها في الفعاليات الفنية، تواصل غادة إبراهيم تصوير مشاهدها في فيلم «الفيل ع الدرفيل»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد فهمي، وأسماء جلال، وحاتم صلاح، وبيومي فؤاد، وأوتاكا، وكريم عبد الخالق، ورحاب الجمل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج تامر مرسي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والفانتازيا، حول شاب متزوج تكتشف زوجته أنه يتاجر في المخدرات، ويحمل اسمًا حركيًا هو «الفيل»، قبل أن يدخل في صراع مع تاجر منافس يُعرف باسم «الدرفيل»، ويحاول الوصول إليه وكشف هويته، إلا أن الأمور تتعقد بسبب دهاء منافسه.

ويضم الفيلم عددًا من مشاهد الأكشن والمطاردات، كما استعان صناع العمل بطائرات هليكوبتر لتصوير بعض المشاهد، في إطار تقديم تجربة سينمائية تجمع بين الكوميديا والإثارة والحركة.

غادة إبراهيم في «إعلام وراثة» ضمن دراما رمضان 2027

كما تواصل غادة إبراهيم تصوير مشاهدها في مسلسل «إعلام وراثة»، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027، بمشاركة سهر الصايغ، وعمرو عبد الجليل، وانتصار، وإسلام جمال، وأحمد فهيم، إلى جانب غادة إبراهيم.

والمسلسل من تأليف كريم سرور، وإخراج أحمد عبده، وإنتاج محمد عطية الديب، وشركة دكان للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وتتصاعد أحداث المسلسل تدريجيًا، من خلال مجموعة من المفاجآت والصراعات بين الشخصيات، بما يضفي على العمل طابعًا دراميًا مشوقًا، ويكشف تباعًا عن تفاصيل جديدة في مسار الأحداث.

وينتمي «إعلام وراثة» إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التي تتناول عددًا من القضايا الإنسانية والعلاقات المتشابكة، في إطار يجمع بين التشويق والإثارة، مع تسليط الضوء على المواقف والتحديات التي تواجه الشخصيات.

ختام فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي

وجاء ظهور غادة إبراهيم بالتزامن مع إسدال الستار على فعاليات الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، خلال كلمته في حفل الختام، بيع 53 ألف تذكرة، إلى جانب تحقيق أكثر من 150 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأسس عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، كما يحظى باعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في المنطقة الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات الدولية التنافسية من الفئة (A).