واصلت إدارة الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة، حملاتها التموينية بعدد من الدوائر بمحافظة الجيزة، لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والتصدي لكافة صور المخالفات والتلاعب بالدعم التمويني.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات السيد البلاسي، مدير مديرية تموين الجيزة، ومصطفى أحمد، وكيل المديرية، وبتوجيهات سلطان النجار، مدير إدارة الرقابة المركزية، ومتابعة محمود عبد الله، رئيس الرقابة المركزية.

وأسفرت الحملات الرقابية، بعدد من الدوائر بمحافظة الجيزة عن تحرير 48 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز البلدية، شملت نقص وزن الخبز، ومخالفات المواصفات، ومراجعة الأرصدة، وغيرها من المخالفات التموينية.

وتراوح نقص وزن رغيف الخبز بين 8 و19 جرامًا في الرغيف الواحد.

وفي إطار الحملات الميدانية، شنت إدارة الرقابة المركزية حملة تموينية بدائرة مركز العياط، برئاسة محمد أبو النور، وعضوية أيمن سيد، وبمرافقة السائق محمد حنفي.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 478 بطاقة تموينية بحوزة صاحب أحد المخابز البلدية، بالمخالفة للقواعد المنظمة لحيازة وتداول البطاقات التموينية.

وتؤكد إدارة الرقابة المركزية استمرار جهودها الرقابية لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.