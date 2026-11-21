نشرت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن عن تعرضها الى تمزق فى قدمها من الدرجة الثالثة.

وقالت عبير الشرقاوي : تعرضت للإصابة خلال توجهي لتجديد جواز سفري، إذ فوجئت بالتواء قدمي وسقطت على السلم، ما تسبب في إصابتي بتمزق من الدرجة الثالثة.

وأضافت احتاج إلى عدم وضع قدمي على الأرض لمدة 15 يومًا، وهو ما حال دون تمكني من أداء العمرة في موعدها، رغم استعدادي الشديد للرحلة وترتيبي تفاصيل زيارتي للأماكن المقدسة.

عبير الشرقاوي ترد بقوة

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة عبير الشرقاوي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنفي فيه ما تردد بشأن ان والدها المخرج الراجل جلال الشرقاوي تبرأ منها وقاطها بسبب ارتداء الحجاب.

وقالت عبير الشرقاوي، في تعليقها: "فى بوست منتشر أوى الأيام دى عن قصة إلهام شاهين مع المخرج إللى كان بيعطل اللوكيشان علشان الصلاة وفى ناس إعتقدت إنه والدى و فى ناس تانية غريبة جدا قايلة فى التعليقات إنه إستحالة يكون جلال الشرقاوى علشان هو قاطع بنته لما إتحجبت و إتبرى منها.. الناس دى أساءت لوالدى بطريقة غريبة جدآ و مستفزة.. بابا عمره ما إتبرى منى و لا قاطعني علشان الحجاب.. بابا كان نعم السند و الضهر و نعم الأب إللى عمرى ما هعرف اعوض ضفره.. كان دائم الحرص على مصلحتى ومشفتش فى حياتى حد بيخاف على زيه وكان لما حد يجى يطلب منه طلب صعب الموافقة عليه كان يقول له و حياة عبير علشان يخليه يوافق من غير مقاومة.. إتقوا الله فى بابا الله يرحمه و إذكروا محاسن موتاكم.

عبير الشرقاوي تتحدث عن حياتها الفنية

من جانب آخر، أكدت الفنانة المعتزلة أن حياتها الحالية أكثر راحة وهدوءًا مقارنة بفترة عملها كممثلة، موضحة أن الشهرة جاءت لها سريعًا بعد تقديم دور البطولة في مسرحية "عطية الإرهابية"، التي وصفتها بأنها كانت تجربة مرعبة رغم أهميتها.