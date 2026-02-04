عبير الشرقاوي ترد بقوة على حقيقة مقاطعة والدها والتبرؤ منها بسبب الحجاب

نشرت الفنانة عبير الشرقاوي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تنفي فيه ما تردد بشأن ان والدها المخرج الراجل جلال الشرقاوي تبرأ منها وقاطها بسبب ارتداء الحجاب.

وقالت عبير الشرقاوي، في تعليقها: "فى بوست منتشر أوى الأيام دى عن قصة إلهام شاهين مع المخرج إللى كان بيعطل اللوكيشان علشان الصلاة وفى ناس إعتقدت إنه والدى و فى ناس تانية غريبة جدا قايلة فى التعليقات إنه إستحالة يكون جلال الشرقاوى علشان هو قاطع بنته لما إتحجبت و إتبرى منها.. الناس دى أساءت لوالدى بطريقة غريبة جدآ و مستفزة.. بابا عمره ما إتبرى منى و لا قاطعني علشان الحجاب.. بابا كان نعم السند و الضهر و نعم الأب إللى عمرى ما هعرف اعوض ضفره.. كان دائم الحرص على مصلحتى ومشفتش فى حياتى حد بيخاف على زيه وكان لما حد يجى يطلب منه طلب صعب الموافقة عليه كان يقول له و حياة عبير علشان يخليه يوافق من غير مقاومة.. إتقوا الله فى بابا الله يرحمه و إذكروا محاسن موتاكم.

عبير الشرقاوي تكشف أسرار علاقتها بوالدها

من ناحية اخرى كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي أسرارًا عن والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

وكتبت عبير الشرقاوي عبر حسابها على فيسبوك: “أقول لكم سر عن بابا عمره ما قلته بابا.. كان بيقعد يصلي ساعة كاملة كل فرض، وده كان آخر سبع سنين من عمره، وكان كل يوم يقرأ القرآن بالتفسير، يعني كان بيذاكر مذاكرة، وكتب كتاب فيه معاني كلمات القرآن مأخوذ عن ابن كثير، وكان بيوزعه.. وأول ما جات الكورونا قال لي: أنا خايف لا تبقى هي السبب، وفعلاً قد كانت.”

عبير الشرقاوي تتحدث عن حياتها الفنية

من جانب آخر، أكدت الفنانة المعتزلة أن حياتها الحالية أكثر راحة وهدوءًا مقارنة بفترة عملها كممثلة، موضحة أن الشهرة جاءت لها سريعًا بعد تقديم دور البطولة في مسرحية "عطية الإرهابية"، التي وصفتها بأنها كانت تجربة مرعبة رغم أهميتها.