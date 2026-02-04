قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الأهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد داود يدعم زوجته بعد وفاة والدها

أحمد داود
أحمد داود
أحمد إبراهيم

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الفنانة علا رشدي وذلك لحظة تشييع جثمان والدها الى مثواه الأخير وذلك بعد نشرها التفاصيل عبر حسابها على إنستجرام. 

وحرص عدد من النجوم على التواجد لمؤازرة، ومن أبرز هؤلاء أحمد السعدني وزوجها أحمد داود الذى حرص على دعم زوجته. 

علا رشدى تعلن عن موعد الجنازة.

كانت الفنانة عُلا رشدي أعلنت فى الساعات الأولي من صباح اليوم، الأربعاء، وفاة والدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت عُلا رشدي: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‏{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)} توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور/ محمد رشدي عبد القادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان”.

موعد ومكان جنازة والد علا رشدي

وعن الجنازة قالت عُلا “صلاة الجنازة اليوم الأربعاء الموافق 4 من فبراير عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الفيوم بالسادس من أكتوبر”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عُلا رشدي مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي ودارت الأحداث حول فراولة قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.

أحمد داود أحمد السعدني علا رشدي والد علا رشدي وفاة والد علا رشدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ترشيحاتنا

الابن ضحية الحريق

بعد مصرع سيدة وطفليها.. الأدلة الجنائية تفحص حريق منزل أوسيم

مستريح السيارات

محامي المتضررين من مستريح السيارات يطالب بالتعويض المدني 500 ألف جنيه

إصابة شخصين في إنهيار سقف منزل بأسيوط

إصابة شخصين في انهيار سقف منزل بأسيوط

بالصور

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد