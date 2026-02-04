قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الاهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سامح الصريطي يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص

سامح الصريطي
سامح الصريطي
أحمد إبراهيم

كشف الفنان سامح الصريطي عن تطورات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى بعد تعرضه الى جلطة دماغية. 

وقال سامح الصريطي فى تصريح خاص لصدى البلد : انا بخير الحمد لله واتابع العلاج حاليا فى المنزل.

حالة سامح الصريطي الصحية 

من ناحية أخرى، حل الفنان سامح الصريطي ضيفًا في أول ظهور حصري له بعد أزمته الصحية الأخيرة، خلال مكالمة هاتفية عبر  شاشة قناة الشمس 2، ضمن حلقة خاصة من برنامج “البصمة مع الغيطي”، حيث يكشف كواليس اللحظات الأولى التي شعر خلالها بالأعراض، وتفاصيل ما تبين في الفحوصات الطبية، ورسالة مؤثرة عن دعم الجمهور ومحبة الناس.

وخلال اللقاء، روى الصريطي تفاصيل ما حدث معه قائلًا: “كنت ذاهبًا مع أصدقاء لتناول الغداء، وفجأة شعرت بزغللة، وبدأ كل شيء يختفي من أمامي”، موضحًا أن صديقه الفنان هاني سارع بمساعدته ونقله على الفور إلى إحدى المستشفيات القريبة.

وأضاف الفنان الكبير أن الأطباء اكتشفوا وجود جلطات قديمة، مشيرًا إلى أن الأمر ربما يرتبط بمشكلة في أحد شرايين المخ، قائلًا: “لقوا جلطات قديمة، وممكن تكون حاجة في الشريان في المخ، والحمد لله كانت المستشفى بأحدث الأجهزة”.

وأكد الصريطي أن كرم الله كان كبيرًا في تجاوز الأزمة دون أي آثار سلبية، مشددًا على أنه عاد إلى حالته الطبيعية تمامًا، حيث قال: “كرم ربنا كبير جدًا.. رجعت زي الأول بدون تأثير سلبي من الجلطات دي”، لافتًا إلى أن الواقعة حدثت أثناء تواجده في منطقة العجوزة، وتم نقله إلى مستشفى قريبة.

وتطرق الفنان سامح الصريطي إلى حجم الدعم الذي تلقاه بعد خروجه من المستشفى، موضحًا أنه شعر بمحبة الناس بشكل استثنائي، قائلًا: “حسيت بحب الناس بعد ما خرجت.. قالولي إني تريند، لكن اللي أثلج صدري إن كل الكلام كان دعاء”.

وأضاف أنه كلما استعاد تفاصيل الأزمة تساءل بدهشة عن كيفية نجاته منها، قائلًا: “كل ما استرجع اللي حصل أقول إزاي عديت من الأزمة دي”، مؤكدًا أن محبة الجمهور هي أجمل ما يمكن أن يعيشه الإنسان.

وفي سياق حديثه، وجه الصريطي الشكر لعائلته، مشيرًا إلى أن الأزمة أتعبت زوجته وابنته وابن شقيقته، بسبب كثرة الاتصالات والاطمئنان عليه، قائلًا: “تعبت زوجتي وبنتي وابن أختي.. لأن تعبتهم من غير ما أقصد، استقبلوا كم تليفونات هائلة”.

وتابع: “أتوجه بالشكر لكل المحبين.. إحساسي بالمديونية كبير، دعاؤكم مع كرم ربنا أنقذوني”.

وفي ختام تصريحاته، قدم الفنان سامح الصريطي نصائح صحية مهمة للجمهور، داعيًا إلى الاهتمام بالحركة وتجنب الكسل، والحرص على نمط غذائي صحي، قائلًا: “اشربوا الماء بكثرة طول ما أنت قاعد.. وكمان تتحرك وتمشي، والأكل يبقى صحي”.

