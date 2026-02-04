قوية ومسيطرة.. درة : أجسد شخصية سيدة لديها حب امتلاك

كشفت الفنانة درة عن تفاصيل عملها الجديد بمسلسل “علي كلاي” مع الفنان أحمد العوضي والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.

وقالت درة في تصريحات تليفزيونية: دوري في مسلسل علي كلاي ست قوية ومسيطرة، عندها حب امتلاك، وانتقام مش بتسيت حقها، مفيش بينا حاجة مشتركة، أنا حساسة زيادة عن اللزوم.

وتابعت الفنانة درة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن: "شخصيتي في مسلسل "علي كلاي" مختلفة عن حقيقتي ١٨٠ درجة لفتاة تدعى ميادة.. ومبسوطة بالشر اللي في شخصيتي السنة دي".

وأكملت الفنانة درة، أن هناك جهود كبيرة مبذولة في هذا العمل في ودوري في المسلسل، مستدركة أن :"هذا الدور تحدي بالنسبة لي وربنا يوفقنا يارب".

مسلسل علي كلاي

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.