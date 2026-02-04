قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتراجع عن أهداف الحرب ونزع سلاح حماس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وزير الثقافة يصدر قرارًا بتعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسًا لأكاديمية الفنون

دكتورة نبيلة أبو الحسن
جمال عاشور

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، رئيسًا لأكاديمية الفنون، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وعقب صدور القرار، التقى وزير الثقافة بالدكتورة نبيلة حسن سلام، حيث ناقش اللقاء خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، وأبرز التكليفات المتعلقة بتطوير الأداء داخل معاهد وأقسام الأكاديمية، مؤكدًا أن أكاديمية الفنون تمثل الحاضنة الأولى لإعداد وصناعة المبدعين في مصر، وأحد أهم روافد القوة الناعمة، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والفني، وربط العملية التعليمية بسوق العمل، ودعم المواهب الشابة.

ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو الشكر للدكتورة غادة جبارة، رئيس الأكاديمية السابق، لما بذلته من جهود كبيرة خلال فترة توليها المسؤولية، وما قدمته من إسهامات في تطوير العمل الأكاديمي والإداري بالأكاديمية.

وتُعد الدكتورة نبيلة حسن سلام من الكوادر الأكاديمية البارزة في مجال الفنون المسرحية، إذ حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة الأوتونما بمدريد في إسبانيا – كلية الفلسفة والآداب والفنون عام 1998، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى بإجماع لجنة المناقشة، عن رسالتها المعنونة «تقنيات الإخراج في مسرح الطفل».

وشغلت الدكتورة نبيلة حسن عددًا من المناصب الأكاديمية والإدارية المهمة، من بينها عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، ووكيل المعهد العالي للفنون المسرحية خلال الفترة من 2011 إلى 2014، ورئيس قسم التمثيل من 2009 إلى 2011، وعضو لجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة.

كما تولت الإشراف على الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة خلال الفترة من 2008 إلى 2011، وتعمل أستاذًا بأكاديمية الفنون – المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، فضلًا عن قيامها بأعمال رئيس قسم التمثيل والإخراج خلال عدد من الأعوام السابقة

كما تمتلك الدكتورة نبيلة حسن سلام خبرات تدريسية ممتدة في عدد من الجامعات والمعاهد المصرية، حيث قامت بالتدريس في كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وكلية الآداب بجامعة المنيا، وكلية الآداب بجامعة حلوان، وكلية العلوم الاجتماعية بجامعة 6 أكتوبر، إلى جانب المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وأسهمت من خلال عملها الأكاديمي في إعداد وتأهيل أجيال من المبدعين والباحثين.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الدكتورة نبيلة حسن سلام بالمعهد العالي للفنون المسرحية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

أسرة المجني عليه بعد الحكم

إعدام سيدة وشقيقها وصديقهما في المنوفية بتهمة التخلص من زوجها لرغبته في الزواج بأخرى

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يستقبل وفد وزارة الاتصالات و"ITI" على هامش مؤتمر بيئة الأعمال الرقمية

زوجين المنوفية

تأييد حكم الإعدام لشاب أنهى حياة زوجين في المنوفية

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

