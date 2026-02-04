برلماني يطالب بتوجيه منحة صندوق المساعدات الفنية لتأهيل حملة الماجستير والدكتوراه

طالب النائب المستقل رضا عبد السلام، بتوجيه المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، لصالح تأهيل حملة الماجستير والدكتوراه.

وقال رضا عبد السلام، خلال مناقشة اتفاقية المنحة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "نريد توجيه المنح لقطاعات بعينها حتى ندرس أثر ما تم إنفاقه بمعايير حوكمة".

وأضاف : "حملة الماجستير والدكتوراه بالآلاف ولدينا فراغ في الجهاز الإداري"، وخاطب عبد السلام رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي قائلًا : "سيادتك كنت تتولى الجهاز المركزي وتدرك واقع هذا القطاع، عندنا فراغ، وهذه المنحة الموجهة لوزارة التخطيط وفيها كفاءات، كنت رجل دولة وأدرك أن الكفاءات موجودة".

وطالب عبد السلام ، بالاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه الذين كادوا يفقدوا مهاراتهم وإعادة تأهيليهم ووضعهم في كل وزارة من وزارات الدولة عندما يجري فتح باب التعيين، وقال "تكون المنحة وُضعت في مكانها وخدمنا كل بيت في مصر ونقدر نقيس أثر المنحة".

جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، التي تستهدف تعزيز الجهاز الإداري والتنظيمي لوزارة التخطيط من خلال تزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة.