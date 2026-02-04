طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

البط بالبرتقال هو أحد الأطباق الفاخرة التي تجمع بين الطعم الغني للبط والحلاوة المنعشة للبرتقال، ليقدّم لك تجربة مميزة كأنها من أرقى المطاعم. هذا الطبق مناسب للمناسبات الخاصة أو حتى لعشاء عائلي فاخر، ويعتبر من الأطباق التي تبهر الضيوف بمذاقها وشكلها الجذاب.



تحضير البط بالبرتقال في المنزل أصبح أسهل مما تتصور، باستخدام بعض المكونات البسيطة وبعض الحيل أثناء الطهي لتحصلي على جلد مقرمش ولحم طري مليء بالعصارة.

في هذا المقال، سنرشدك خطوة خطوة لكيفية عمل البط بالبرتقال بطريقة سهلة، مع صلصة لذيذة تضفي على الطبق نكهة فريدة لا تُنسى، للشيف فاطمة حفظي.



المكونات طريقة عمل البط بالبرتقال

البط بالبرتقال

للبط:

1 بط كامل حوالي 2 – 2.5 كجم

2 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة أو 3 فصوص ثوم مهروسة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

عصير برتقالتين

للصلصة

1 كوب عصير برتقال طازج

1/4 كوب سكر بني

1 ملعقة كبيرة خل أبيض أو خل التفاح

1 ملعقة صغيرة نشا مذاب في قليل ماء (لتثخين الصلصة)

بشر برتقالة واحدة

ملح وفلفل حسب الرغبة

للتزيين اختياري

شرائح برتقال

أعشاب طازجة مثل روزماري أو زعتر

طريقة عمل البط بالبرتقال

البط بالبرتقال

نظفي البط جيدًا من الداخل والخارج، وجففيه بورق مطبخ.

ادهني البط بالزيت والملح والفلفل والزنجبيل والثوم.

اتركيه يتتبل لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة (يمكن تركه طوال الليل لنكهة أقوى

سخني الفرن على حرارة 180° مئوية.

ضعي البط في صينية فرن، واسكبي فوقه عصير البرتقال.

غطيه بورق فويل وضعه في الفرن لمدة 1 ساعة تقريبًا.

بعد ساعة، أزيلي الفويل، واتركي البط يتحمر 30-40 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبياً ومقرمشًا، مع رشّ العصير المتبقي على البط بين الحين والآخر.

في قدر صغير، ضعي عصير البرتقال والسكر البني والخل وبشر البرتقال.

سخني المزيج على نار متوسطة حتى يغلي ثم خففي النار.

أضيفي النشا المذاب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تصبح الصلصة كثيفة ولامعة.

اضبطي الملح والفلفل حسب الرغبة.

قطّعي البط إلى أجزاء، واسكبي فوقه صلصة البرتقال الغنية.

زيني الطبق بشرائح برتقال وأعشاب طازجة لمظهر شهي وجذاب.

قدميه مع الأرز الأبيض أو البطاطس المشوية، واستمتعي بطبق فاخر يشبه المطاعم.

نصائح الشيفات