مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل البط بالبرتقال

يعد البط بالبرتقال من الأكلات المختلفة والمميزة التي يمكن تقديمها على سفرة رمضان، ويمكن تحضير البط بالبرتقال بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليك طريقة عمل البط بالبرتقال بالخطوات

مكونات البط بالبرتقال

1 بطة كاملة

3 أكواب عصير برتقال طازج

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

4 فصوص ثوم مهروسة

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

2 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة خل بلسمي

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

قشر برتقال مبشور (اختياري للتزيين)

شرائح برتقال للتزيين

طريقة تحضير البط بالبرتقال

اغسلي البط جيداً وامسحيه بورق المطبخ ليتخلص من أي رطوبة.

تبلي البط بالملح والفلفل الأسود من الداخل والخارج.

سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ضعي البط في المقلاة واطبخيه حتى يتحمر من جميع الجوانب (حوالي 10-15 دقيقة).

في مقلاة أخرى، سخني الزبدة وضيفي البصل المفروم، واطبخي حتى يذبل البصل.

ضيفي الثوم المهروس وقلبيه مع البصل حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم ضعي عصير البرتقال إلى المقلاة، مع إضافة العسل، والخل البلسمي، والقرفة، والزنجبيل.

دعي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق، حتى يتكاثف قليلاً.

بعد أن يتحمر البط جيداً، ضعيه في صينية فرن.

صبي صوص البرتقال فوق البط وادخلي الصينية في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اتركيه في الفرن لمدة 60-90 دقيقة، مع تقليبه من وقت لآخر وصب الصوص عليه لضمان طهيه جيداً.

عندما ينضج البط ويصبح لونه ذهبياً، أخرجيه من الفرن.

قطعيه إلى أجزاء ووزعيه على طبق التقديم.

زينيه بشرائح البرتقال وقشر البرتقال المبشور