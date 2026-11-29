كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي كواليس قرار سامي قمصان، المدير الفني للنادي الأهلي، باستبعاد منصف بوقرار وسفيان بن جديدة من قائمة الفريق لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح أبو علي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سامي قمصان أبلغ منصف وسفيان بن جديدة بقرار استبعادهما من قائمة المباراة منذ يوم الجمعة، وليس اليوم، كما حرص على عقد جلسة مع الثنائي لشرح أسباب القرار والتأكيد على ثقته في إمكانياتهما.

وأشار إلى أن سامي قمصان أكد للاعبين أنهما من العناصر الكبيرة، وأن الأهلي تعاقد معهما بناءً على ثقته في قدراتهما، لكنه أوضح لهما في الوقت ذاته أنهما يواجهان ضغوطًا كبيرة، ولم يقدما حتى الآن المردود المنتظر منهما.

وأضاف أن قمصان تحدث مع الثنائي بصراحة، وأكد لهما أن مشاركتهما في المباراة دون تقديم المستوى المطلوب قد تزيد من الضغوط الواقعة عليهما، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار إبعادهما عن اللقاء، من أجل تخفيف الضغط وعدم تعريضهما لمزيد من الانتقادات.

وأكد محمد أبو علي أن سامي قمصان قرر منح منصف وسفيان بن جديدة فرصة للعمل على تطوير مستواهما من خلال تدريبات تخصصية وتكتيكية، تمهيدًا لعودتهما إلى المشاركة مع الفريق بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وشدد المدير الفني للأهلي، بحسب تصريحات أبو علي، على أن الثنائي سيكون له دور كبير مع الفريق في المباريات القادمة، في إطار خطته للاستفادة من جميع اللاعبين وتجهيزهم بالشكل المناسب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تولي سامي قمصان القيادة الفنية للأهلي، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في أول مباراة للفريق تحت قيادة سامي قمصان، حيث تنطلق المواجهة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من اللعب على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل بداية قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل خوض المواجهات المقبلة في دور المجموعات.