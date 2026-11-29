يدخل سامي قمصان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مواجهة أول أغسطس الأنجولى فى أولى مباريات الفارس الأحمر بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بحثا عن استعادة شخصية الأهلى وتقديم عرض قوى ينتهى بفوز عريض لاستعادة ثقة الجماهير الحمراء فى الفريق بعد تجربة المغربى الحسين عموتة المتواضعة.

معالجة الأخطاء الدفاعية:

ويولى سامي قمصان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى اهتماما كبيرا لمعالجة الأخطاء الدفاعية التي عانى منها الفارس الأحمر فى المباريات السابقة قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولى بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية من أجل ترك بصمة فنية لدى الجماهير بقدرته على تصحيح الأوضاع .

القتال وعودة الروح :

ويأمل سامى قمصان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى الظهور الأول له مع الفارس الأحمر أمام أول أغسطس الأنجولى بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية فى استعادة الروح القتالية للاعبين من أجل التأكيد للجماهير بأن الجميع على قلب رجل واحد ولا يوجد من يقصر فى أداء المهام الفنية المكلف بها على أمل تحقيق انتصار عريض يثلج الصدور الغاضبة من العروض الفنية المتواضعة فى الفترة السابقة مع المغربى الحسين عموتة.

الكرات العرضية:

ويركز سامى قمصان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على التعامل بدقة مع الكرات العرضية والثابتة باعتبارها تفاصيل حاسمة في المباريات القارية خاصة بعدما درس منافسه أول أغسطس الأنجولى الذى يجيد التنظيم الدفاعى ويمتلك عناصر مميزة فى جميع المراكز .

دعم الجماهير :

يعتمد سامى قمصان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على دعم الجماهير الحمراء فى مباراة أول أغسطس الأنجولى خاصة أنها تمثل قوة هائلة للفارس الأحمر فى تلك المواجهات الإفريقية على ستاد القاهرة الدولى .