يخضع محمد حمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحوصات طبية وأشعة اليوم ، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، والوقوف على مدة غيابه عن التدريبات والمباريات.

ويعاني محمد حمد من جزع في القدم، فيما تسود حالة من الاطمئنان داخل الجهاز الطبي للزمالك بشأن طبيعة الإصابة، مع توقعات بألا تستدعي فترة غياب طويلة.

ومن المنتظر أن تحسم الأشعة التي سيخضع لها اللاعب اليوم التشخيص النهائي للإصابة، وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له، وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف بعثة الفريق الأول لكرة القدم من السفر إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الفريق لن يسافر على متن طائرة خاصة، وسيكون السفر من خلال رحلة طيران عادية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة.