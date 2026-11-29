روت والدة سعيد، ضحية حادث شارع قناة السويس، تفاصيل اختفاء مبلغ 450 ألف جنيه كان بحوزة نجلها وقت وقوع الحادث، موضحة أن الأموال كانت مخصصة لسداد ديونه، وأنها كانت حريصة على استعادتها حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته.

ضحية حادث شارع قناة السويس

وأكدت والدة سعيد أن المبلغ اختفى خلال الحادث، قبل أن تتلقى خبر عودته، معربة عن ارتياحها الشديد بعد استرداده، وقالت: «الحمد لله دين ابني اتسدد»، مشيرة إلى أنها شعرت براحة كبيرة بعد انتهاء الأزمة.

ووجهت الأم الشكر لوزارة الداخلية وكل من ساعدها في استعادة الأموال، مؤكدة امتنانها لكل من وقف بجانبها في هذا الموقف، ومطالبة الجميع بالدعاء لنجلها بالرحمة.