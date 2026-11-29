أكد وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، أن مصر حققت نحو 18 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي السابق، موضحا أن معدل النمو بلغ 5.1%، بينما سجلت في الربع الأول من العام المالي الحالي معدل نمو 4.9%.

جاء ذلك في تصريحات خاصة على هامش منتدى "الأهرام إبدو" الاقتصادي الأفريقي، في نسخته الثانية، بعنوان "الاقتصاد الأفريقي من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى ترسيخ السيادة الاقتصادية" تحت شعار "الابتكار - الاستثمار- التصنيع- بناء أفريقيا للغد".

وأضاف رستم أن المستهدف لنهاية العام المالي الحالي يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع استهداف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 1 إلى 2 مليار دولار إضافية فوق ما تحقق، ليصل الإجمالي المتوقع إلى ما بين 18 و20 مليار دولار في حال استقرار الأوضاع، أو نحو 22 مليار دولار في العام المقبل، مشددًا على أن هذه المستهدفات ترتبط بهدوء الأوضاع واستقرارها، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا مع بدء ظهور مؤشرات الانفراج.

وحول آليات ضمان مخاطر التجارة والاستثمار في أفريقيا قال إننا نستهدف نمواً اقتصادياً بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الحالي، مستعرضا الجهود الحكومية وآليات العمل الداعمة للمصدرين والمستثمرين المصريين الراغبين في التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

وأكد أن التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمر والمصدر لأفريقيا يتطلب أدوات وآليات متخصصة تختلف باختلاف طبيعة النشاط، سواء كان تجارة أو استثماراً طويل الأجل، وذلك بالتنسيق المستمر مع مؤسسات التمويل التنموي والبنوك الدولية والإقليمية.

وحول آليات دعم التصدير وضمان مخاطر الاستثمار.. أوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، ومع الأسواق الخارجية بشكل عام، تشمل علاقات تجارية واستثمارية، ولكل منهما طبيعة مخاطر مختلفة؛ مضيفا أن مخاطر التجارة ترتبط بطبيعة المعاملات التجارية والوفاء بالالتزامات، وهو ما تعمل الحكومة بالتنسيق بشأنه مع وزارة المالية على توفير آليات لمساندة المصدرين ومساعدتهم على مواجهة تحديات التصدير إلى الأسواق المختلفة.

وأشار إلى أن هذا التنسيق يتم بالتعاون مع مؤسسات التمويل التنموي، من بينها البنك الأفريقي للتنمية ومؤسسات التمويل والضمان، بالإضافة إلى بعض البنوك الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسات التمويل التي تشارك في توفير هذه الأدوات.

ولفت إلى أن الاستثمارات وخاصة الصفقات طويلة الأجل أو الدخول إلى أسواق ودول جديدة لها طبيعة مخاطر مغايرة للتجارة، ما يجعل المستثمر بحاجة إلى ضمانات تساعده وتساند استثماراته في تلك الدول، وهي ضمانات توفرها مؤسسات تنموية وبنوك إقليمية ودولية من بينها بنك التنمية الأفريقي.

وحول أوضاع الطاقة ومعدلات النمو الاقتصادي المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والعام ككل.. أكد أن الحديث عن الاستقرار الحقيقي والمستدام لا يرتبط بلحظة عابرة، بل بوجود هدوء واستقرار في بؤر التوترات، لا سيما فيما يخص المنطقة وملفات الطاقة وحركة السفن والتجارة، بحيث تصبح الأوضاع أكثر استقراراً وتنعكس على استقرار أسعار الطاقة، معرباً عن الأمل في أن يتحقق ذلك سريعاً.

وكشف الوزير عن أن الاقتصاد المصري حقق في الربع الأول من العام المالي الحالي معدل نمو بلغ 4.9%، مقارنة بنحو 4.8% في الربع الرابع من العام المالي السابق، مضيفا أنه مع استقرار الأوضاع، يُتوقع أن يسير الأداء في الربع الثاني عند نفس المستوى تقريباً أو في حدود 5%.

وأكد أن المستهدف الرسمي لمعدل النمو خلال العام المالي الحالي يتراوح بين 5.2% و5.4%، موضحاً أن الحكومة لم تعدّل هذا المستهدف حتى الآن، وستنتظر نتائج الربع الثاني أو النصف الأول من العام المالي قبل إعادة تقييمه، ليبقى النطاق المستهدف مستقراً حالياً بين 5.2% و5.4%.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح التوجه الاقتصادي للدولة والقطاعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العمل يقوم على أربعة محاور رئيسية تستهدف ترسيخ الاستقرار الكلي وتعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المحاور الأربعة للتحول الاقتصادي هي: المحور الأول (الاستقرار الكلي والانضباط المالي): والذي يرتكز على إرساء قواعد واضحة للاستقرار الاقتصادي الكلي، من بينها وضع سقف للدين العام، وسقف للاستثمارات العامة، وحد أدنى للفائض الأولي، إلى جانب سقف للدين الخارجي، وهي ملفات تضطلع بها وزارة المالية بالتنسيق المستمر حول الاستثمارات العامة.

وأضاف أن المحور الثاني هو (مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات)، حيث تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطوير بيئة الاستثمار، مستندةً إلى خطوات تشريعية وتنظيمية بدأ الإعلان عنها مؤخرًا لتعديل القوانين المنظمة للاستثمار، إلى جانب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتحول الإلكتروني عبر المنصات، وتيسير إصدار التراخيص للقطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصناعة.

ونوه بأن المحور الثالث هو (القطاعات المحركة للنمو والتنمية): حيث يركز على القطاعات ذات المساهمة الأعلى في الناتج والتشغيل والصادرات، لتعزيز التنافسية والكفاءة في الزراعة والصناعة على مستوى الاقتصاد الحقيقي، والسياحة والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الخدمات، مع الاستمرار في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

ولفت إلى أن المحور الرابع هو (التنمية البشرية والخدمات الأساسية): ويخصص له حيز مالي يتيحه المحور الأول، ويُقدَّر بنحو 1.5 تريليون جنيه تقريبًا، لتوجيه استثمارات مباشرة إلى تحسين جودة التعليم والصحة، وتوفير الإسكان لمحدودي الدخل ومتوسطي الطبقة، وتنفيذ مشروعات تحلية المياه والصرف الصحي ومن بينها مشروعات «حياة كريمة».

ويعد المنتدى مبادرة إعلامية واقتصادية رائدة لدعم التكامل القاري، وتأكيدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية؛ حيث يمثل منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والمستثمرين لتعزيز السيادة الاقتصادية لأفريقيا، وتسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة في مختلف قطاعات القارة.