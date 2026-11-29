كشفت الإعلامية دينا سليم إن حمزة الجمل المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري غاب عن تدريبات زعيم الثغر في آخر يومين بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.



وتابعت خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن حمزة الجمل غاب عن ودية الاتحاد السكندري أمس، أمام أبو قير للأسمدة والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف عن طريق أرمولا.

وأضافت، أن حمزة الجمل كان يعاني من نزلة برد شديدة وظل في المنزل لمدة يومين بناءً على توصية من الطبيب.

وعاد حمزة الجمل لقيادة تدريبات الاتحاد السكندري أمس السبت بشكل طبيعي وسط تحذيرات من الطبيب بعدم بذل أي جهد زائد.

وقبل انطلاق الموسم، أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، التعاقد رسميًا مع المدرب حمزة الجمل لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد وتحقيق تطلعات جماهير زعيم الثغر.

وأكد مجلس إدارة النادي، في بيان رسمي، أن اختيار حمزة الجمل جاء بعد دراسة متأنية للمرحلة المقبلة، في ظل ما يتمتع به المدرب من خبرات فنية كبيرة وسيرة تدريبية مميزة. وأوضح المجلس أن الجمل يمتلك الإمكانات التي تؤهله لقيادة الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية وإعادة الاتحاد السكندري إلى المكانة التي يستحقها بين كبار الأندية المصرية.

وأشار البيان إلى أن الإدارة تضع كامل ثقتها في المدير الفني الجديد، وتؤمن بقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وتلبية طموحات جماهير النادي التي تتطلع لرؤية فريقها في أفضل صورة خلال الموسم المقبل.