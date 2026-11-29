تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات خطرة بمزلقان العديسات قبلي بمحافظة الأقصر، بعدما عبر جرار زراعي القضبان الحديدية، قبل مرور القطار بثوان معدودة، في مشهد كاد أن ينتهي بكارثة.

ورصد الفيديو عبور الجرار الزراعي للمزلقان، وبعد لحظات قليلة مر القطار على القضبان، وسط خطورة الموقف الذي شهد اقترابا زمنيا كبيرا بين عبور الجرار ومرور القطار، ما أثار تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تضمن المقطع عبور شخص يستقل دراجة نارية بالمزلقان في ظل خطورة حركة القطارات.

وتأتي الواقعة في ظل خطورة العبور غير الآمن للمزلقانات، خاصة مع اقتراب القطارات، وما قد يترتب على ذلك من حوادث تهدد حياة المواطنين.