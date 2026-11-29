من داخل مرسم ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، تتواصل تجارب الفنانين المشاركين في الدورة التاسعة عشرة، وسط أجواء فنية تستلهم روح المدينة وتاريخها الحضاري، وتمنح كل فنان مساحة لتقديم رؤيته الخاصة والتعبير عن أفكاره بأساليب ومدارس تشكيلية متنوعة.

وتكشف لقطات من داخل المرسم عن مراحل العمل الفني التي يخوضها المشاركون، وما تشهده من تفاعل مع المكان وتفاصيله، في تجربة تجمع فنانين من مصر ودول عربية وأجنبية، وتفتح المجال أمام تبادل الخبرات والرؤى، دون التقيد بقالب فني واحد أو اتجاه محدد.

وكانت فعاليات الدورة التاسعة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير قد انطلقت في 22 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، بمشاركة فنانين من جنسيات متعددة، في إطار تجربة ثقافية وفنية تسعى إلى خلق مساحة للحوار بين الثقافات ومدارس الفن المختلفة.

وتحتفي الدورة الحالية بتجربة الفنان التشكيلي الدكتور حمدي أبو المعاطي، فيما يرافق فعاليات الملتقى الناقد الدكتور أحمد سميح، ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود صندوق التنمية الثقافية ووزارة الثقافة لدعم الإبداع الفني المعاصر وتعزيز التبادل الثقافي بين الفنانين.